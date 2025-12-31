H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 31,51 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 31,51 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 36,00 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 35,19 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 42,22 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 39,35 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 38,49 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 0,09 azaldı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,09 azalış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,91 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,15 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 8,57 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,75 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,29 azalış gerçekleşti.