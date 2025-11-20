Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması Ödül Töreni, TOBB, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve TEPAV iş birliğiyle TOBB Konferans Salonu’nda düzenlendi. Açılış konuşmasını yapan Hisarcıklıoğlu, kadın girişimciliğini desteklemek için geniş kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

“Yeşil dönüşümden e-ticarete kadar eğitimler veriyoruz”

Kadın ve genç kızların girişimcilik alanında güçlenmesi için sahada aktif rol üstlendiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, yeşil dönüşüm, e-ticaret, yapay zekâ ve ihracat gibi alanlarda eğitim ve mentörlük desteklerinin sürdüğünü kaydetti.

Anadolu’nun her bölgesinde girişimcilik potansiyeli bulunduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti:

“Son 20 yılda kadın girişimci oranı ikiye katlanarak yüzde 12’ye ulaştı. Bu başarı TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun ve tüm kadın girişimcilerimizin emeğidir. Başkanlarımız ve kurul üyelerimiz ülke genelinde müthiş bir iş başarıyor.”

Kadın temsilinde büyük artış

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun uluslararası çapta örnek gösterilen bir yapıya dönüştüğünü belirten Hisarcıklıoğlu, 2008’den bu yana kadınların oda ve borsa camiasındaki temsil gücünün dikkate değer ölçüde arttığını hatırlattı.

2008’de yalnızca 1 olan kadın meclis başkanı sayısı bugün 7 meclis başkanı ve 2 yönetim kurulu başkanı seviyesine ulaştı.

Kadın yönetim kurulu üyesi sayısı 9’dan 56’ya yükseldi.

Kadın meclis üyesi sayısı ise 98’den 334’e çıktı.

Hisarcıklıoğlu, “TOBB Kadın Girişimciler Kurulu bugün bölgenin en kapsamlı, en yetkin ve en güçlü kadın girişimcilik networküdür” diye konuştu.

“Kadın güçlü olursa Türkiye güçlü olur”

Finansmana erişimin sürdürülebilir üretim için özellikle kadın girişimciler açısından kritik olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, girişimcinin daima umut taşıması gerektiğini vurguladı.

“Kadınların iş dünyasına katılımını teşvik etmek, bir ülkenin ekonomik potansiyelinin gerçeğe dönüşmesi açısından hayati öneme sahip. Kadınlar iş hayatında güçlenirse Türkiye güçlenir. Kadın güçlü olursa toplum güçlü olur.”

Törende 6 farklı kategoride toplam 20 şirket ödüle layık görüldü.