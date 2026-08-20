Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, ilçenin gelişimine katkı sağlayacak talep ve projeleri, Kütahya'yı ziyaret eden Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'a iletti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet Ali Türker ile birlikte Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı karşılayan Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, ilçenin gelişimi, geleceği ve vatandaşların refahının artırılması amacıyla hazırlanan talep ve projeleri Bakan Bolat'a bizzat sundu. Başkan Demirtaş, ilçenin yarınlarına yönelik çalışmalar kapsamında hazırlanan projelerin hayata geçirilmesi için destek talebinde bulunduklarını belirtti. Demirtaş, 'İlçemizin yarınları için attığımız her adımda yanımızda olan, yakın ilgisi ve destekleri için Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'a teşekkür ediyor; çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyoruz' dedi.