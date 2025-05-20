7 Mayıs’ta Hindistan’ın Pakistan’a düzenlediği saldırıların ardından başlayan ve iki tarafın karşılıklı operasyonlarıyla şiddetlenen gerilim, yapılan ateşkes ile durdurulmuştu. İsmini vermek istemeyen yetkililer, askeri birliklerin kademeli şekilde geri çekilmesinin her iki ülkenin askeri komutanları tarafından aktif biçimde koordine edileceğini ve bu adımın güven artırıcı önlemler kapsamında değerlendirildiğini ifade etti.

Yetkililer ayrıca, bu önemli kararda ABD başta olmak üzere birçok ülkenin arabuluculuk ve diplomatik girişimlerinin etkili olduğunu belirterek, gelişmeyi ateşkes sürecinin ikinci aşaması olarak tanımladı.

Gerilimi Tırmandıran Saldırılar

22 Nisan’da Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletindeki turistik Pahalgam bölgesinde gerçekleşen ve 26 sivilin hayatını kaybettiği terör saldırısı, iki ülke arasındaki tansiyonu yeniden yükseltmişti. Hindistan, saldırının arkasında Pakistan’ın olduğunu öne sürerken, İslamabad yönetimi bu suçlamaları sert bir dille reddetmişti.

Hindistan, olayın ardından "Sindoor Operasyonu" adıyla Pakistan’daki "terör altyapılarına" yönelik askeri harekât başlatırken, Pakistan da buna karşılık "Bunyan-un-Marsoos Operasyonu"nu devreye sokmuştu. Karşılıklı operasyonlarda Pakistan tarafında 51, Hindistan tarafında ise 31 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Barışçıl bir çözüme yönelik atılan bu son adımın, Güney Asya'da kalıcı istikrarın sağlanmasına katkı sunması bekleniyor.