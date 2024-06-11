Türkiye - Almanya taşımaları uzmanı kadrosu ve deneyimi ile tanınan Nürnberg merkezli AGL Transport GmbH firması ile işbirliği anlaşmasına varan Hilal Trans, geniş müşteri portföyüne Almanya taşımaları hizmetini de müjdeledi.

AGL genel müdürü Ümit Çelik ile Hilal Trans ticaretten sorumlu genel müdür yardımcısı Selen İstanbul, Hilal Trans merkezindeki toplantılarında satış ve iş geliştirme konularında uygulayacakları stratejileri tespit edip bir yol haritası çıkarttılar. Selen İstanbul, “Öncelikle her iki tarafın da sadık müşterilerine yeni iş birliğimizi tanıtacağız. Bunun yanında global markaların firmamızı davet ettikleri taşıma ihalelerinin Orta Avrupa, Baltık ve Balkanlar fasıllarında iddiamızı sürdürmekle beraber Almanya ayağında genelde çekimser kalıyorduk. AGL ile öz güven tazelemiş olduk. Bundan böyle ihalelerin Almanya hattı da ilgi odağımıza dahil olacak” sözleri ile stratejilerini özetledi.

Operasyonel hedeflere dair sözlerine devam eden Selen İstanbul; “Almanya’nın Avrupa pazarındaki önemi ve stratejik konumu nedeniyle konsolidasyon merkezimizde gerek kara gerekse intermodal operasyonları hızla büyütme kararı alan firmamız, sadece Türkiye - Almanya ticaretinin değil, özellikle AB ülkeleri arasında en yoğun çalışılan Almanya – Polonya ve Çekya hatları arasındaki dağıtım ağını da genişletilecek” şeklinde açıklamada bulundu.

Hilal Trans’ın çevre bilinci ve sürdürülebilirlik duyarlılığına da vurgu yapan Selen İstanbul; “Bahsettiğim operasyonları yeşil lojistik politikalarımız çerçevesinde organize ederek karbon emisyonu düşürme oranlarımızı da günden güne iyileştireceğiz” dedi.

Yeni iş birliğinin parsiyel taşımalarına dağıtım, toplama, gümrükleme, depolama hizmetlerini sunacak olan AGL, Hilal Trans'ın güçlü filosunun desteği ile iş geliştirme faaliyetlerine de yoğunlaşacak.

Ülkemizin en önde gelen ticaret ortağı Almanya'ya bağlanan bu yeni oluşuma sektörümüz adına başarılar dileriz.