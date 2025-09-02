Ziyaret, MHP'nin resmi X (eski Twitter) hesabı üzerinden fotoğraflarla duyuruldu. Paylaşımda görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğü ve Bahçeli’nin Çetin’i "samimi bir şekilde uğurladığı" vurgulandı.

Bu buluşma, siyasi partiler arasındaki normal diyaloğu yansıtan ve kamuoyuna pozitif bir mesaj veren önemli bir jest olarak değerlendiriliyor.

Bu beklenmedik ziyaret, parti sınırlarını aşarak samimi siyasi diyaloglara imkân tanıyan bir adım olarak öne çıktı. İki liderin geçmiş siyasi deneyimlerinin ışığında gerçekleşen bu görüşmenin, ilerleyen dönemlere dair diyalog zemini oluşturabileceği değerlendiriliyor.