Haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,5’lik düşüşle 40,75 dolardan başlayan gümüş, son bir yılda kaydettiği hızlı yükselişle yatırımcıların yüzünü güldürdü. Özellikle sanayi talebinin yüksek seyretmesi ve yeşil enerji yatırımlarında gümüşün kritik bir role sahip olması fiyatlardaki yükselişin ana nedenleri arasında gösteriliyor.

Uzmanlar, gümüşte kısa vadede dalgalanmalar yaşansa da orta ve uzun vadede güçlü bir potansiyelin olduğuna dikkat çekiyor. Capital.com analisti Kyle Rodda, “Altının rüzgârı arkasına aldığı bir dönemde gümüş genellikle daha hızlı hareket eder. Önümüzdeki dönemde gümüşte yeni rekorlar görülebilir” değerlendirmesini yaptı.

Altın bu yıl yüzde 37 yükselirken, gümüşün performansı da dikkat çekici. Analistler, gümüşün altına kıyasla hâlâ ucuz kaldığını ve bu durumun fiyatlarda ek bir yükseliş potansiyeli yarattığını vurguluyor.