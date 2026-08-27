Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) ile Türk Eğitim Derneği (TED) arasında Hentbol Meşaleleri İş Birliği Protokolü imzalandı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi ile Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu tarafından Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda 'Hentbol Meşaleleri' iş birliği protokolü imzalandı. Bu protokolle, genç sporcuların hem akademik hem de sportif gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

14 sporcu öğrenciye yüzde 100 burslu ve yatılı eğitim

İş birliği protokolü kapsamında, THF tarafından belirlenecek 9. sınıf düzeyindeki 14 sporcu öğrenci, 2026-2027 eğitim-öğretim yılından itibaren TED Polatlı Koleji'nde yüzde 100 burslu ve yatılı olarak eğitim görmeye başlayacak. Program kapsamında öğrencilerin eğitim süreçleri, antrenman, kamp ve müsabaka takvimleriyle uyumlu şekilde yürütülecek. Böylece genç sporcuların eğitim hayatları ile sportif kariyerlerini birlikte sürdürebilmeleri için uygun bir eğitim modeli oluşturulacak.

Okul tarafından program kapsamındaki öğrencilerin eğitim, eğitim malzemeleri, konaklama, ulaşım gibi temel ihtiyaçları karşılanacak.

Programın kapsamının genişletilmesi planlanıyor

Hentbol Meşaleleri İş Birliği Protokolü'nün ilerleyen dönemlerde de sürdürülmesi planlanıyor. Sonraki eğitim-öğretim yıllarında ihtiyaç doğrultusunda her yıl en az 3, en fazla 5 sporcu öğrencinin daha programa dâhil edilmesi öngörülüyor.

'Hentbol Meşalesi' projesiyle Türk sporuna ve eğitimine katkı

Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, sporun yanı sıra eğitimin, akademik başarının ve sosyokültürel faaliyetlerin Türk gençliğinin gelişiminde hayati bir rol oynadığını vurguladı. Başarının yalnızca akademik derecelerden ibaret olmadığını belirten Çebi, kendisinin ve federasyondaki çalışma arkadaşlarının da birer 'hentbol meşalesi' olduğunu ve bu projeyle ülke çocuklarına geniş fırsatlar sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

'Her sene 5'er tane çocuk ekleyerek projemizi büyüteceğiz'

Yaklaşık 5 yıl sürecek proje kapsamında, ilk yıl 14 sporcu ile başlangıç yapılacağını belirten Çebi, 'Her sene ek kontenjan, 9. sınıf olmak şartıyla 5'er tane çocuk ekleyerek projemizi büyüteceğiz. Burada hem milli takımımızın altyapısını oluşturacağız hem de bu çocuklara uluslararası düzeyde çok yetkin bir şekilde akademik eğitim verdirmeyi hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.

'Gelecekteki milli takımlarımızın büyük başarılar elde edeceğini düşünüyoruz'

Anadolu'nun dört bir yanından gelen yetenekli çocukların projeye dahil edileceğini söyleyen Çebi, sürecin şeffaflığına dikkati çekerek, 'Başlıca standardımız sportif başarıları ve durumları olmak üzere, şeffaf bir şekilde bu süreçleri yürüterek gelecekteki milli takımlarımızın ve altyapı takımlarımızın çok büyük başarılar elde edeceğini düşünüyoruz' diye konuştu.