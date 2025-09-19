Bakanlıktan yapılan açıklamada, bireysel döviz işlemlerinin vergi dışı bırakılmasının söz konusu olmadığı belirtildi.

Bakanlık, söz konusu iddiaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını vurgulayarak, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Döviz alımlarında, ticari olup olmadığına veya kazanç sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın, işlem tutarı üzerinden binde 2 kambiyo vergisi alınmaktadır. Bireysel döviz işlemlerinin vergi dışı bırakılması söz konusu değildir. Bu tür işlemlerden elde edilen kazançlar kapsam ve mahiyetine göre vergilendirilmektedir.

Gelir Vergisi Kanunu’nda vergiye tabi gelir unsurları açıkça belirtilmiştir. Gerçek kişilerin bu unsurlar kapsamında elde ettiği gelirler vergilendirilmektedir.

Ticari bir organizasyon içinde ve devamlılık arz edecek şekilde gerçekleştirilen yabancı para alım-satım işlemlerinden sağlanan kazançlar, ‘ticari kazanç’ olarak vergiye tabidir. Ayrıca, sermaye tahsis ederek yabancı para alım ve satımı yapan gerçek kişilerin elde ettiği kur farkı kazançları da ticari kazanç kapsamında vergilendirilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığımızın internet sitesinde bu konuda çok sayıda özelge bulunmaktadır.

Her iki durumda da gerçekleştirilen yabancı para alım-satım işlemlerinden kaynaklanan kazançlar, artan oranlı vergi tarifesine göre yüzde 40’a varan oranlarda vergiye tabi tutulmaktadır. Bakanlığımız bu konudaki denetim ve tarama çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Ancak emekli ikramiyesinin ya da maaşının bir kısmıyla döviz alan vatandaşın, yabancı para alım satımı dolayısıyla gelir vergisine tabi tutulması söz konusu değildir. Vatandaşlarımız sahip oldukları yabancı paraları bozdurabilir ve ihtiyaçları doğrultusunda döviz alabilirler.”