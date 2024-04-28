Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’ye dış kaynak gelmiyor iddialarına yanıt verdi. Şimşek, Artan güven ve öngörülebilirlik sayesinde Türkiye uluslararası piyasalardan daha uzun vadeli ve geçmiş döneme göre uygun maliyetli dış finansman sağladığını ifade etti.

2023 yılı ilk beş ayında 2,9 milyar dolar net portföy çıkışı olurken, Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleştiğini ifade eden Şimşek, “Dış borç çevirme oranı aynı dönemde bankalarda yüzde 96’dan yüzde 149’a; reel sektörde yüzde 73’ten yüzde 118’e yükseldi. Yılın ilk dört ayında 3,7 milyar doları sermaye benzeri olmak üzere bankalar 10,7 milyar dolar, özel sektör ise 1,6 milyar dolar eurobond ihraç etti” ifadelerini kullandı.