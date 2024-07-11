Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek istikrar ve reform programının temel hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Bakan Şimşek yaptığı konuşmada enflasyonla mücadele ile ilgili de değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, Enflasyonda en zorunun geride kaldığını belirten Şimşek, "Enflasyon gelecek ay yüzde 60, sonraki ay yüzde 50 civarına inecek. Yıl sonunda enflasyonda yüzde 42'ye kadar toleransımız var. Şu anda dezenflasyon döneminin başındayız. KKM, 60 milyar doların altına indi. Temmuzda KKM'den çıkış çok daha hızlanacak" dedi.



‘‘Programın en önemli hedeflerinden biri sürdürülebilir büyüme’’

Türkiye’nin büyüme politikasına ilişkin de bilgi veren Şimşek, ‘‘Programın en önemli hedeflerinden birisi sürdürülebilir büyümedir. Net ihracat katkısı pozitife döndü iç talep makul düzeyde, küresel konjonktürde iyi bir büyüme patikasındayız’’ ifadelerini kullandı.



Bakan Şimşek, ‘‘Önemli hedeflerden diğer sürdürülebilir cari açık. Cari açığı endişe kaynağı olmaktan çıkartacağız. Kalıcı olabilmesi için yapısal dönüşüme ihtiyaç var. Diğer bir konu mali disiplinin yeniden tesis edilmesi. Deprem hariç açığın milli gelire oranı sadece yüzde 1,6. Depremin gerektirdiği harcamaları bir kenara bırakırsanız mali disiplinde bir sorun yok. Açığın kendisi bir etki oluşturuyor’’ diye konuştu.



‘‘Geçmişte 11 yıl alan birikim miktarı son 1 yıl içerisinde sağlandı’’

Merkez Bankası rezervlerindeki artışla ilgili de konuşan Bakan Şimşek, ‘‘Kur riskini azalttık. Döviz ve altın cinsinin borç stoku içindeki payını azaltıyoruz. Kamunun bilançosunu çok güçlü bir şekilde konumlandıracağız. Rezerv sorunu çözdük. Uluslararası rezervlerde tarihte eşi görülmemiş bir düzeltmeyle karşı karşıyayız. Geçmişte 11 yıl alan birikim miktarı son 1 yıl içerisinde sağlandı. Bankalarla swapı neredeyse kapattık. Swap hariç net rezerv eksi 61 milyar dolardan artı 18 milyar doların üzerine çıkmış durumda. Net rezervlerdeki düzelme 80 milyar dolar civarına ulaştı’’ şeklinde konuştu.



‘‘Dış kaynağa erişimde sorun ortadan kalktı’’

Bakan Şimşek risk primindeki düşüşle ilgili olarak da ‘‘Türkiye'nin istikrar ve reform programı ile birlikte risk priminde dramatik bir düşüş yaşanmıştır. Son 1 yılda risk priminde daralma 450 puan civarında, benzer ülkelere göre risk priminde muazzam iyileşme var. Dış kaynağa erişimde sorun ortadan kalktı. Türkiye'nin makul maliyetlerle dış kaynağa erişiminde sorun, önemli ölçüde ortadan kalktı’’ ifadelerini kullandı.



‘Vergi yükü dar gelirliye yüklenmeyecek’’

Dar gelirli kesime vergi yükünün yüklenmeyeceğini vurgulayan Şimşek, ‘‘Programın yükünü toplumun dar gelirli kesimine yüklemeyeceğiz. Programın yükü herkes tarafından adil bir şekilde paylaşılmak zorunda. Vergide adil olmak için çaba içerisindeyiz. Türkiye’de asgari ücretlileri vergi dışına biz çıkarttık. En yüksek gelir vergisi dilimini de yüzde 35’ten yüzde 40’a biz çıkarttık’’ diye konuştu.



Kamu da tasarrufa ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, ‘‘Kamuda bütün harcamaları gözden geçiriyoruz. Bazı programları bazı birimleri kapatacağız. Biz buna bakanlığımız olarak başladık. Defterdarlık ve vergi dairesini birleştiriyoruz. Hazinede de bazı birimleri birleştireceğiz. Bütün bakanlıklardan bunu istedik. Cari harcamalarda yüzde 10 kesinti yaptık. Yatırım harcamalarında yüzde 15 kesinti yaptık’’ dedi.