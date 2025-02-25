Reel sektörün enflasyon beklentisi düştü, hane halkının arttı

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve TÜİK iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi'nden elde edilen verilere göre:

Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi 0,1 puan düşerek %25,3 seviyesine geriledi.

Reel sektörün beklentisi 1,9 puan azalarak %41,9'a indi.

Hane halkının enflasyon beklentisi ise 0,4 puan artarak %59,2'ye yükseldi.

Gelecek 12 ayda enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkının oranı, geçen aya göre 2,5 puan azalarak %28,3 oldu.

Bakan Şimşek'ten değerlendirme

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın yayımladığı rapora ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Şimşek, reel sektörün enflasyon beklentisinin 12 ay sonrası için aylık bazda 1,9 puan, geçen yılın mayıs ayına göre ise 14 puan iyileşerek %41,9’a gerilediğini vurguladı.

Şimşek, "Özellikle geçmiş enflasyondan daha çok etkilenen hane halkı beklentisi şubatta sınırlı arttı. Piyasa beklentisi enflasyon hedefimizle uyumlu iken, yüksek seyreden reel sektör ve hane halkı beklentilerinin enflasyondaki gerilemenin devamıyla hızla iyileşeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekonomi yönetimi, enflasyonla mücadelede sıkı para ve maliye politikalarının sürdürüleceğini belirtirken, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin fiyat istikrarı açısından olumlu bir gelişme olduğu vurgulanıyor.