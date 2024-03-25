Nane
Nane çayı veya taze nane yaprakları sindirimi rahatlatıcı etkilere sahiptir.
Zencefil
Zencefil, sindirim sistemini sakinleştirebilir ve gazı azaltabilir.
Ananas
Ananas, sindirimi kolaylaştırıcı enzimler içerir ve şişkinliği azaltmaya yardımcı olabilir.
Yoğurt ve kefir
Probiyotik içeriği sayesinde sindirimi destekleyebilir ve bağırsak sağlığını iyileştirebilir.
Yulaf
Lif açısından zengin olan yulaf sindirimi kolaylaştırabilir ve kabızlığı önleyebilir.
Kabak
Lif açısından zengin olan kabak sindirimi kolaylaştırabilir ve kabızlığı önleyebilir.
Su
Yeterli miktarda su içmek sindirimi destekler ve vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.