Nane

Nane çayı veya taze nane yaprakları sindirimi rahatlatıcı etkilere sahiptir.

Zencefil

Yetersiz su tüketirseniz eklem ağrıları çekersiniz! Yetersiz su tüketirseniz eklem ağrıları çekersiniz!

Zencefil, sindirim sistemini sakinleştirebilir ve gazı azaltabilir.

 

Ananas

Ananas, sindirimi kolaylaştırıcı enzimler içerir ve şişkinliği azaltmaya yardımcı olabilir.

 

Yoğurt ve kefir 

Probiyotik içeriği sayesinde sindirimi destekleyebilir ve bağırsak sağlığını iyileştirebilir.

 

Yulaf

Lif açısından zengin olan yulaf sindirimi kolaylaştırabilir ve kabızlığı önleyebilir.

 

Kabak

Lif açısından zengin olan kabak sindirimi kolaylaştırabilir ve kabızlığı önleyebilir.

 

Su

Yeterli miktarda su içmek sindirimi destekler ve vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.