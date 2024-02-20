Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik; İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Oktay Kızılkaya ile Yüksekovalı hayırsever iş adamı Haşim Akın’ı makamında ağırladı. Vali Çelik, hayırsever iş adamına teşekkür ederek, “Eğitime yaptığınız bu anlamlı hayrınızın, insanlarımıza örnek olmasını temenni ediyorum. Yüksekova ilçemizin Cumhuriyet Mahallesi'nde bağışlayacağınız arsa ile sayenizde Yüksekova'mız güzel bir fen lisesi binası ile yeni bir ilk ve ortaokul binasına kavuşacak. Bu okullarımızdan da kaliteli, nitelikli, iyi eğitim almış, araştıran, düşünen, empati becerisi gelişmiş, milli ve manevi değerlerimizi benimseyen, kendisine, ailesine, vatanına ve milletine faydalı bireyler yetiştirilecektir. En büyük hayır, insana yapılan hayırdır. İnsanlara yapılan en büyük hayır da, onların eğitimine, geleceğine yapılan yatırımdır. Bu anlamda, devletle sorumluluk paylaştığınız için sizlere müteşekkiriz. Allah hayrınızı kabul etsin" dedi.

Akabinde, Hakkari Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırsever arasında arsanın Milli Eğitim Bakanlığına devredilmesine ilişkin protokol imzalandı.

Yeni yapılacak okullara, hayırseverin isminin verileceği belirtildi.