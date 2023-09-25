Hatayspor 3-2 Trabzonspor

Karşılaşma öncesi geçen yıl Mersin Polisevi'ne düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in çocukları, hakem ve oyunculara çiçek verdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Aburjania ile paslaşarak cezaalanına sokulan Dele-Bashiru'nun vuruşunda top kalecide kaldı.

44. dakikada Uğurcan'ın degajında Onuachu'nun kafa pasında topla buluşan Edin Visca cezaalanına sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

45+7. dakikada Edin Visca'nın pasında sol çaprazda topla buluşan Enis Bardhi'nin vuruşunda kaleci Erce yatarak uzaklaştırdı.

53. dakikada Rivas'ın soldan cezaalanına ortasında Lamkel Ze'nin yakın mesafeden vuruşunda top direkten döndü.

62. dakikada soldan cezaalanına sokulan Eren Elmalı'nın pasında arka direkte topla buluşan Paul Onuachu'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

72. dakikada Hatayspor atağında Strandberg'in vuruşunda defansa çarpan topla buluşan Rigoberto Rivas'ın arka direkte gelişine sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

88. dakikada cezayayı üzerinde Dele-Bashiru'nun sert şutunda Lamkel Ze'nin dokunuşunda top filelerle buluştu. 2-2

90+6 dakikada soldan gelişen Hatayspor atağında Joelson Fernandes'in pasında topla buluşan Dele-Bashiru'nun sol çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-2



Hakemler: Burak Şeker, Serkan Olguncan, Hüseyin Aylak

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Görkem Sağlam dk.67), Guy Kilama, Burak Bekaroğlu, Faouzi Ghoulam (Oğuzhan Matur dk.73), Chandrel Massango Matondo (Renat Dadashov dk. 84), Giorgi Aburjania (Joelson Fernandes dk. 67), Dele-Bashiru, Rigoberto Rivas, Carlos Strandberg, Didier Lamkel Ze

Yedekler: Visar Bekaj, Ömer Faruk Beyaz, Burak Yılmaz, Armin Hodzic, Nikola Maksimovic, Kerim Alıcı

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Batista Mendy, Bakasetas, Enis Bardhi, Abdulkadir Ömür (Berat Özdemir dk. 68), Edin Visca (Trezeguet dk. 83), Paul Onuachu (Enis Destan dk.68)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Umut Bozok, Denswil, Göktan Gürpüz, Tekliç, Arif Boşluk, Fountas

Teknik Direktör: Nenad Bjelica

Goller: Edin Visca (dk.44), Paul Onuachu (dk.62) (Trabzonspor), Rigoberto Rivas (dk.72), Lamkel Ze (dk.88), Dele-Bashiru (90+6) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Batista Mendy, Bakasetas (Trabzonspor), Lamkel Ze, Joelson Fernandes, Renat Dadashov, Rigoberto Rivas, Oğuzhan Matur (Hatayspor)