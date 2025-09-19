Anlaşma kapsamında 2025-2026 Süper Lig sezonu boyunca Konyaspor’un formalarında Rent Go logosu yer alacak. Bu iş birliği Tunalar Topluluğu’nun yıllardır adım adım büyüyen spora verdiği desteğin son adımı niteliğini taşıyor.

Türkiye’nin yüzde 100 yerli araç kiralama markası Rent Go, sporun gelişimine katkı sağlama vizyonu ile Türk sporuna olan desteğini hız kesmeden sürdürüyor. Rent Go Türkiye’nin köklü spor kulüplerinden Konyaspor ile geçtiğimiz yıl başlattığı iş birliğini bu sene de devam ettirerek 2025-2026 Süper Lig sezonu boyunca Konyaspor’a tekrar sponsor oldu.

İmza törenine katılan ve ardından düşüncelerini aktaran Tunalar Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Mehmet Can Tuna, “Bugün, Konyaspor ile Rent Go markamız arasındaki sponsorluk anlaşmasının sözleşme yenileme töreni için buradayız. Topluluğumuzun Rent Go ve Otomobilen markaları ile birçok kulüple iş birliği bulunmakta. Türkiye’nin markası olduğumuz için Türk sporuna özellikle de Türk futboluna destek olmayı yıllardır sürdürüyoruz. Buna ek olarak, 13. yılına giren markamız Rent Go’nun, Türk futbolunun köşe taşı kulüplerinden biri Konyaspor ile geçtiğimiz yıl başlattığı bu kıymetli iş birliğini devam ettirmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Başta Sayın Başkan Ömer Atiker olmak üzere, Konyaspor yönetimine ve Konyaspor profesyonellerine; Rent Go’da ki mesai arkadaşlarıma ve Ata Sports Media Yönetim Kurulu Başkanı Ali Atasever’e bu ortaklığı sürdürüp büyütme yönündeki gayretlerinden dolayı teşekkür ederim. Yeni sezonda Konyaspor’a hedeflerine ulaşma noktasında başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker ise, “Rent Go Ailesi, geçtiğimiz sezon olduğu gibi yeniden bizlerle birlikte olacak. Ülkemizdeki önde gelen araç kiralama markalarından biri olan Rent Go'ya, Konyaspor'umuza verdiği destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Açıkçası futbol kulüpleri adına yapılan bu sponsorluklar çok değerli. İnşallah bu güzel birliktelik, önümüzdeki yıllarda da devam eder” dedi.