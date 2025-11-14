Kahraman pilotun, görev uğruna yeniden havalanarak ikinci kez ölümle burun buruna geldiği ve bu kez şehadete yürüdüğü belirtildi.

Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesildi, enkaza Senj yakınlarında ulaşıldı

Hırvatistan’da görev uçuşu sırasında Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağı ile telsiz irtibatı kesildi. Yapılan arama çalışmalarının ardından uçağın enkazı Senj kenti yakınlarında bulundu. Kazada pilot Hasan Bahar’ın şehit olduğu açıklandı.

Muğla’daki kazadan yaralı kurtulmuştu

Şehit pilot Hasan Bahar’ın, 29 Ağustos’ta Muğla’nın Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Mahallesi yakınlarında meydana gelen uçak kazasından yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında kaza kırıma uğrayan uçaktan çıkarılan Bahar, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış, Muğla Valisi İdris Akbıyık tarafından hastanede ziyaret edilmişti.

Görev aşkıyla bilinen deneyimli pilot Hasan Bahar, geçirdiği kazadan yalnızca yaklaşık 2,5 ay sonra bu kez Hırvatistan’da çıkan yangına müdahale için havalandı. Ancak ikinci kaza, kahraman pilot için acı bir şekilde sonuçlandı.

Türkiye’nin yüreğini yakan kayıp

Görev yaptığı her bölgede cesareti ve özverisiyle tanınan Hasan Bahar’ın şehadet haberi Türkiye’de büyük üzüntüye neden oldu. Yangınlarla mücadelede önemli görevler üstlenen Bahar’ın kısa sürede peş peşe yaşadığı iki uçak kazası, mesleğin ne kadar büyük bir risk barındırdığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Şehit pilot Hasan Bahar’ın cenazesinin yapılacak işlemlerin ardından Türkiye’ye getirileceği bildirildi.