KPMG'nin “2025 Endüstriyel Üretim ve Otomotiv CEO Bakışı” raporuna göre, otomotiv sektörü liderleri küresel belirsizliklere rağmen sektörün büyüme potansiyeline olan güvenlerini koruyor. Otomotiv CEO'larının yüzde 87'si sektörlerinin küresel büyüme beklentileri konusunda olumlu bir beklenti içerisinde ve bu oran diğer tüm sektörlerden daha yüksek. Bu güvenin bir yansıması olarak liderlerin yüzde 75'i de kendi şirketlerinin büyüme potansiyeli konusunda iyimser. Ayrıca sektördeki liderlerin yüzde 66'sı, önümüzdeki 3 yıl içinde yüzde 2,5'in üzerinde güçlü bir kazanç artışı bekliyor; 2024'te bu oran yüzde 61 seviyesindeydi.



Otomotiv sektörü köklü bir dönüşümden geçerken yapay zekâ yatırımları da 2024 yılına göre büyük bir sıçrama yaparak en önemli gündem maddesi haline geldi. Ankete katılan CEO'ların büyük çoğunluğu, yapay zekâyı en önemli yatırım önceliklerinden biri olarak görüyor. Otomotiv sektöründe bu alana verilen önem dikkat çekici biçimde artarak 2024'te yüzde 63 iken 2025'te yüzde 81'e kadar yükseldi.



KPMG Türkiye Denetim ve Güvence Hizmetleri Şirket Ortağı, Otomotiv Sektör Lideri Hakan Ölekli yaptığı değerlendirmede, “Küresel otomotiv sektörü, tarihinin en köklü dönüşümlerinden birini yaşıyor. Elektrifikasyon, otonom sürüş teknolojileri, yazılım tanımlı araçlar ve yapay zekâ destekli mobilite çözümleri; değer zincirinin tamamını yeniden şekillendiriyor. Jeopolitik gelişmeler, ticaret politikalarındaki belirsizlikler, hammadde ve enerji maliyetlerindeki artış ile birlikte tedarik zincirlerinde yaşanan kırılganlıklar da sektördeki stratejik kararları doğrudan etkiliyor. KPMG olarak biz de bu çok boyutlu dönüşüm ortamında otomotiv sektörünün karşı karşıya olduğu riskleri, fırsatları ve liderlerin önceliklerini ortaya koymak amacıyla bu raporumuzu hazırladık.” dedi.



Operasyonel öncelikler ve yatırımlar

Araştırmada görüşleri alınan CEO'ların yüzde 55'i sınıfının en iyisi üretim ve süreçleri, yüzde 49'u ise yeni iş modellerini önümüzdeki 3 yıl içinde kârlılığın en önemli itici güçleri olarak görüyor. CEO'ların yüzde 47'si için tedarik zinciri dayanıklılığı en büyük operasyonel öncelik olurken yüzde 44'ü önümüzdeki üç yıl içinde etkisi yüksek birleşme ve satın alma faaliyetleri bekliyor. Otomotiv sektörünün liderleri, önümüzdeki üç yılda kurumlarının başarısını en fazla etkileyecek iki unsurun; yapay zekâ alanında yetenek rekabeti (yüzde 83) ve yapay zekânın iş süreçlerine etkin biçimde entegre edilmesi (yüzde 80) olacağını düşünüyor.



Teknoloji ve yapay zekâ

Rapora göre otomotiv CEO'larının yüzde 81'i yapay zekâyı en önemli yatırım önceliği olarak görüyor; bu oran geçen yıl yüzde 63 seviyesindeydi. Liderlerin yüzde 70'i önümüzdeki bir yıl içinde bütçelerinin yüzde 10 ila yüzde 20'sini yapay zekâya ayırmayı planlıyor. Otomotiv liderlerinin yüzde 64'ü yapay zekâ yatırımlarının karşılığını 1 ila 3 yıl içinde almayı bekliyor; yüzde 24'ü ise bu dönüşün 6 ay ile 1 yıl gibi daha kısa bir sürede gerçekleşeceğine inanıyor. Yapay zekâ ve dijital alanlardaki yetenekleri kuruma kazandırmak ve elde tutmak, CEO'ların karşı karşıya olduğu en kritik başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Otomotiv CEO'larının yüzde 29'u, mevcut beceriler ile hedeflenen yetkinlikler arasındaki farkı kapatmayı en büyük zorluk olarak tanımlıyor; yüzde 27'si ise yüksek ücretler sunan teknoloji şirketleriyle girilen sert rekabetin önemli bir engel oluşturduğunu belirtiyor.



Liderlik ve gelecek vizyonu

Otomotiv CEO'larının yüzde 66'sı, pazarlar arasındaki düzenleyici ve siyasi farklılıkları yönetme konusunda hala öğrenme ve adaptasyon sürecinde olduklarını belirtiyor. CEO'ların yüzde 58'i, çevresel ve düzenleyici gerekliliklere uyarken inovasyonu teşvik etmek için iş birliklerine odaklanıyor. Yüzde 71'i de yeni beklentiler ve artan karmaşıklık nedeniyle rollerinin son 5 yılda önemli ölçüde geliştiğini söylüyor. Günümüzün belirsiz ortamında en temel liderlik yetkinlikleri; stratejik öngörü ve senaryo planlama (yüzde 33), risk yönetimi (yüzde 26), düzenleyici süreçleri anlama (yüzde 24) ve çeviklik (yüzde 23) olarak sıralanıyor.