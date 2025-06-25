Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayı itibarıyla enflasyon beklentilerinde yaşanan olumlu gelişmeleri değerlendirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 12 ay sonrasına yönelik hanehalkı enflasyon beklentisinin hem aylık hem yıllık bazda önemli ölçüde gerilediğini belirten Şimşek, “Bu gelişme, enflasyonla mücadelede ataletin kırıldığını ve uygulanan ekonomik programın etkili şekilde ilerlediğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Haziran ayında tüm kesimlerde enflasyon beklentilerinin aşağı yönlü seyrettiğini belirten Şimşek, "Hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 7 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 19 puan geriledi. Reel sektör ve piyasa katılımcılarında da benzer şekilde beklentilerde düşüş eğilimi devam ediyor" dedi.

Piyasa ve hanehalkı beklentileri arasındaki farkın son altı yılın en düşük seviyesine inmesine dikkat çeken Şimşek, bunun hem güven ortamını artıran hem de ekonomik öngörülebilirliği destekleyen bir gelişme olduğunu söyledi.

Jeopolitik gerginliklerdeki azalmayla birlikte petrol fiyatlarında düşüş yaşandığını hatırlatan Şimşek, bu durumun da enflasyon üzerindeki baskıyı hafifletici yönde etkili olduğunu belirtti. Enflasyonun düşmeye devam etmesiyle birlikte iç piyasa şartlarının da reel sektör açısından daha destekleyici hale geleceğini vurguladı.

Şimşek, açıklamasını “Beklentilerdeki iyileşme, uyguladığımız programın kararlılıkla hedeflerine doğru ilerlediğini ortaya koyuyor” sözleriyle tamamladı.