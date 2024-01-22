AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir Konak Meydanı’nda ilk basın toplatışını gerçekleştirdi. Toplantıya Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, çok sayıda partili ve vatandaşlar katıldı.



“Tecrübelerinden istifade etmek istediğimizi söyledik”

İzmir’deki ilk batın toplantısını Konak Meydanı’nda gerçekleştiren Dağ, burada önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle geçmiş dönemlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan isimleri ziyaret ettiğini hatırlatan Hamza Dağ, “Burhan Özfatura ile Yüksel Çakmur ile Aziz Kocaoğlu ile görüşmelerimizi yaptık. Rahmeti Ahmet Piriştina’nın mezarına oğlu Levent Piriştina ile birlikte ziyarette bulunduk. Bir nevi ellerini öptük, hayır duasını aldık ve tecrübelerinden istifade etmek istediğimizi söyledik. Hem onlara bizim İzmir'le ilgili düşüncelerimizi paylaştık. Hem de onların tecrübelerini aldık. Çünkü uzun süreler bugün bizim talip olduğumuz görevi ifa etmiş kişiler. Hem bu yetmiş günlük süreçte, hem de inşallah 1 Nisan'dan sonra büyükşehir belediye başkanı olduğumuzda da yine onlarla istişareyi sürdüreceğimizi kendilerine ifade ettik. Gerçekten çok verimli görüşmeler oldu. Maddelerce rapor sunan büyükşehir belediye başkanlarımız oldu. Belediye başkanlığı yaptığı dönemde yaşadıklarını anlatan başkanlarımız oldu. O açıdan benim için çok istifade edici görüşmeler oldu” dedi.



“İzmir markasını dünya şehirleriyle yaraşır bir marka haline getireceğiz”

4 dönem İzmir'e milletvekili olarak hizmet etme imkanı olduğunu hatırlatan Dağ, “Şimdi de inanıyorum ki 4 dönem milletvekilliği döneminde edinmiş olduğum tecrübe, Ankara’da edindiğimiz tecrübe, belediye başkanı olarak bu şehre çok büyük hizmetler kazandırmamıza fırsat verecektir. Tamamen işin doğrusu bunun derdindeyiz. Bundan sonrada inşallah bu tecrübeyi İzmir’imize yansıtmaya devam edeceğiz. Biz bundan mutlu oluyoruz. Biz bu birlik ve beraberliği nasıl sağlarsak, nasıl gerçekleştirirsek İzmir'e katkıyı, İzmir'e değeri o şekilde sağlayacağımızdan hiçbir şüphemiz yok. İzmir'de polemiklerden yorulmuş bir süreç görüyorum ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda söylediğim gibi bizi polemiklerin içinde hiçbir zaman göremeyeceksiniz. İzmir markasını dünya şehirleriyle yaraşır bir marka haline getireceğiz. Özellikle 30 ilçemizle beraber sosyal belediyeciliği İzmir'imize sağlayacağız. İzmir'de gerçekleştireceğimiz belediyecilik 80 ilimizde örnek bir belediyecilik olacak. Mega projelerimizle inşallah bu şehri Allah'ın izniyle marka şehir haline getireceğiz. İzmir artık kendi kronik sorunlarından kurtulmuş bir şehir haline gelecek. İzmir'de zeybeği de halayı da hep beraber oynayacağız. İzmir Körfezi'ne bakarak şarkıları, türküleri Allah'ın izniyle hep beraber söyleyeceğiz. Bu inançla, bu şiarla yola çıktık. Önümüzdeki günlerde projelerimizi de sizlerle paylaşacağız” ifadelerini kullandı.



“İzmir halkının tümüyle birlikte yürümeye talibiz”

Toplantıda Dağ’ı yalnız bırakmayan Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise yaptığı açıklamada, “Bu şehir özel bir şehir. Bu şehir sadece Türkiye’nin değil dünyanın özel şehirlerinden biri. Bu şehrin marka değerini yükseltmek, bu şehrin sorunlarına derman olmak, bizler için önemli bir misyon. Bu misyon üzerine yola çıktık ve bu misyonu gerçekleştirmek adına İzmir halkının tümüyle birlikte yürümeye talibiz. İzmir’e bu anlamda hep birlikte hizmet etmeye talibiz. İzmir’in sorunlarınız çözüp, İzmir halkının mutluluğunu artırmaya talibiz. Ve inanıyoruz ki bu sürecin sonunda 31 Mart akşamı bu mücadelenin kaybedeni olmayacak. Öyle bir kazanacağız ki inşallah İzmir kazanacak. Hep birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılında bu çıtayı, bu markayı birlikte güçlendireceğiz” diye konuştu.

Toplantının ardından Hamza Dağ ve beraberindeki partililer Kemeraltı Çarşısı’nda bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Ziyarette esnaflar ile vatandaşların talep ve isteklerini not alan Dağ, alışveriş yapan bir gencin beğendiği montu ise satın alarak kendisine hediye etti.