"Müzakereler hiçbir sorunu çözmez"

Ramazan ayı vesilesiyle Tahran’da üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Hamaney, ABD ile daha önce yapılan müzakerelerin sonuçsuz kaldığını belirtti. "Biz yıllarca müzakere ettik. Ancak aynı kişi, anlaşma imzalandıktan sonra onu masadan kaldırıp yırttı. Anlaşmaya uymayacağını bildiğimiz halde neden tekrar müzakere edelim?" diyen Hamaney, ABD’nin müzakere çağrılarının sadece bir göz boyama olduğunu vurguladı.

ABD'nin yaptırımları kaldırmayacağını ve müzakerelerin İran'a zarar vereceğini belirten Hamaney, "Bazıları sürekli 'Neden ABD ile oturmuyorsunuz?' diye soruyor. Ancak müzakereler yaptırımları kaldırmayacak, aksine sorunları artıracak ve düğümü daha da sıkı hale getirecektir" dedi.

"İran’ın nükleer silaha sahip olmaması kendi tercihidir"

İran’ın nükleer silah politikası hakkında da konuşan Hamaney, "Eğer İran İslam Cumhuriyeti nükleer silah yapma niyetinde olsaydı, ABD bunu engelleyemezdi. İran’ın nükleer silaha sahip olmaması kendi tercihidir" diyerek ülkesinin bu konuda bağımsız karar aldığını ifade etti.

"Her türlü saldırıya karşılık vereceğiz"

ABD'nin İran’a yönelik askeri tehditlerine de yanıt veren Hamaney, İran’ın kendini savunma konusunda kararlı olduğunu belirterek, "Savaş başlatmak ve tek taraflı darbe vurmak mümkün değil. İran, karşılıklı darbe vurma yeteneğine sahip ve kesinlikle bu darbeyi vuracaktır. Eğer ABD ve destekçileri yanlış bir adım atarlarsa en büyük zararı kendileri görecektir. Biz savaş istemiyoruz, ancak bir saldırı olursa tepkimiz sert ve kesin olacaktır" ifadelerini kullandı.

Hamaney’in bu açıklamaları, İran’ın ABD ile diplomatik ilişkilerdeki tutumunun değişmeyeceğinin ve ülkenin bağımsız karar alma politikasını sürdüreceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.