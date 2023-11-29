Ankara- Erkek voleybolunda Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi başarıyla temsil eden Halk’ın Efeleri, galibiyet serisini sürdürdü. Kasım ayı içinde oynadığı 8 maçı da rakiplerine sadece 4 set vererek kazanan Halkbank Erkek Voleybol takımı 9’uncu galibiyetine Alman devi Berlin’i devirerek ulaştı. Ankara’da, TVF Z.B. Voleybol Salonunda oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan maçı 5 set sonunda kazanan Halk’ın Efeleri gruptan çıkma yolunda büyük bir engeli geride bıraktı.

Gelenek Değişmedi

Türkiye’de fırtına gibi esen ve AXA Sigorta Efeler Ligi’nde geride kalan 9 haftada yenilgi yüzü görmeden topladığı 26 puanla zirveye yerleşen Halkbank Erkek Voleybol takımı, ülkemizi gururla temsil ediyor. Geçtiğimiz sezon CEV Şampiyonlar Ligi B grubunda karşılaştığı Berlin Recycling Volleys her iki maçta da mağlup etmeyi başaran Halk’ın Efeleri bu sezon da geleneği bozmadı ve Avrupa’da galibiyet serisine devam etti.

Yoluna Dolu Dizgin Devam Ediyor

CEV Şampiyonlar Ligi C grubunda yer alan Halkbank, Almanya Erkekler Voleybol Ligi Bundesliga’yı 13 kez kazanan BERLİN Recycling Volleys’i 3-2’lik skorla yenerek, Avrupa’da 2'de 2 yaptı ve liderliğe yükseldi.

Maçın En Değerli Oyuncusu Halkbank’tan

Karşılaşma sonunda Halkbank’tan Earvin Ngapeth, En Değerli Oyuncu (MVP) seçildi. Halk’ın Efeleri gruptaki üçüncü maçında Portekiz temsilcisi Spor Lisboa eBenfica takımı ile Lizbon’da karşılaşacak.