İBB Başkanı İmamoğlu, Ziraat Bankası ve Halkbank'ın 2024 yılının ilk 6 ayında 42 milyar lira zarar ettiğini söyledi. 2 banka zarar ettiklerine ilişkin iddiaları yalanlayarak kâr ettiklerini duyurmuştu... Halkbank konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Banka'dan yapılan açıklama şöyle: Son dönemde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Bankamızın zarar ettiğine yönelik ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Bankamızın mali tabloları düzenli olarak kamuoyuna açıklanmakta olup, Bankamızın faaliyetleri nedeniyle zarar etmesi söz konusu değildir. Kamuoyu ile paylaşılan mali verilerimizde Bankamızın her dönem net kar elde ettiği açık bir şekilde görülmektedir. Diğer taraftan; yıllardır KOBİ’lerin, esnaf ve sanatkârın lider Bankası olarak faaliyetlerine devam eden Bankamız, her ticari kuruluşun yapmış olduğu gibi bütçesinin bir kısmını tanıtım ve reklam faaliyetlerine ayırmaktadır. Bankamız, sektördeki bankalar arasında; toplam TL bilanço büyüklüğünde 3., toplam TL krediler büyüklüğünde ise 2. sırada olmasına mukabil, tasarruf tedbirlerine azami dikkat etmekte olup, reklam ve tanıtım giderlerinin de içerisinde yer aldığı işletme giderlerinde sektörde 6. sırada yer almaktadır. Bankacılık sektörü gibi rekabetin yoğun olarak yaşandığı bir sektörde, diğer kamu ve özel bankaların yapmış olduğu gibi, Bankamız da ürün ve hizmetleriyle ilgili tanıtım ve reklam faaliyetlerini sürdürmektedir. Kuruluşundan itibaren tam 86 yıldır başta KOBİ’ler, esnaf ve sanatkârlar olmak üzere tüm halkımızın yanında olan, Türk ekonomisinin büyümesi ve gelişmesine katkı sağlayan Bankamız, bundan sonra da aynı kararlılıkla faaliyetlerini sürdürecektir. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada "Bankamızın zarar ettiğine yönelik ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Bankamız, güçlü ve sağlıklı finansal göstergelerle faaliyetlerini sürdürmekte olup, mali tabloları düzenli olarak kamuoyuna açıklanmaktadır." ifadeleri kullanıldı. Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklama ise şöyle.

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan basın açıklaması şu şekilde oldu:

"Son dönemde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Bankamızın zarar ettiğine yönelik ifadelerin yer aldığı görülmektedir. Bankamız, güçlü ve sağlıklı finansal göstergelerle faaliyetlerini sürdürmekte olup, mali tabloları düzenli olarak kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu tablolardan da görüleceği üzere; Bankamızın faaliyetleri nedeniyle zarar etmesi söz konusu olmadığı gibi, sektör normlarına uygun seviyelerde kar eden bankalar arasında yer almaktadır.

Diğer taraftan, Anonim şirket statüsünde faaliyetlerine devam eden Bankamız, her ticari kuruluşun yapmış olduğu gibi bütçesinin bir kısmını tanıtım ve reklam faaliyetlerine ayırmaktadır. Bankacılık sektörü gibi rekabetin yoğun olarak yaşandığı bir sektörde, Bankamız da diğer kamu ve özel bankaların yapmış olduğu gibi ürün ve hizmetleriyle ilgili tanıtım ve reklam faaliyetlerini sürdürmektedir.

160 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ve Türk ekonomisinin büyümesi ve gelişmesine katkı sağlayan Bankamız, bundan sonra da aynı kararlılıkla faaliyetlerini sürdürecektir.