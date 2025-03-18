Proje Kapsamı ve Etkinlikler

BİGE, kız öğrencilerin STEM ve girişimcilik dünyasına adım atmalarını sağlayacak geniş kapsamlı bir program sunuyor. İlham Buluşmaları, Hackathon, Hızlandırıcı Program ve Demo Day gibi etkinlikler ile genç kızlar, teknolojiye olan ilgilerini artıracak ve bu alanda kendilerini geliştirecekler. Proje, Türkiye'nin farklı şehirlerinden 15-18 yaş aralığındaki lise öğrencilerine ulaşarak onları cesaretlendirecek ve STEM alanlarında aktif rol almaları için gereken desteği sunacak.

Hackathon ile Girişimcilik Yolu

Proje kapsamında gerçekleştirilecek Hackathon, kızları girişimcilik dünyasına hazırlayacak önemli bir adım olacak. 15-24 yaş arasındaki kız öğrenciler, yapay zekâ, finansal teknolojiler, iklim krizi ve oyun geliştirme gibi alanlarda yenilikçi çözümler geliştirmek için yarışacak. Hackathon'un sonunda seçilen 10 takım, Hızlandırıcı Program'a dahil olacak ve iş fikirlerini geliştirecekler. Bu süreçte uzman mentörlük, eğitimler ve bire bir destek alacaklar.

Demo Day ve Ödüller

BİGE'nin final etkinliği olan Demo Day, İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Burada, 10 takım projelerini teknoloji ve girişimcilik dünyasının önde gelen isimlerine sunacak. Jüri tarafından değerlendirilen projelerden üçü, girişimlerini hayata geçirebilmek için maddi ödüllerin sahibi olacak. Ayrıca, ödül kazanan girişimler, uluslararası girişimcilik yarışmalarına katılma fırsatı bulacaklar.

BİGE projesi, Türkiye'nin dört bir yanındaki genç kızlara STEM ve girişimcilik alanlarında ilham verecek ve onları bu alanda daha aktif hale getirecek güçlü bir adım olarak öne çıkıyor.