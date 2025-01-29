SPK Başvurusundan Konkordato Kararına

Ekim 2024’te halka arz için SPK’ya başvuran Pakun, yalnızca üç ay sonra Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato talebiyle başvurdu. Mahkeme, 17 Ocak tarihli kararında şirkete 3 ay geçici mühlet verdi ve mali yapısını incelemek üzere üç kişilik konkordato komiser heyeti atadı.

Şirketin Mali Durumu İncelenecek

Pakun’un finansal durumu ve konkordato sürecini yönlendirmek üzere görevlendirilen heyette şu isimler yer aldı:

Bağımsız Denetçi ve Mali Müşavir Fuat Kubilay

Mali Müşavir Deniz Eroğlu

Hukukçu Bülent Köksal

Bu gelişme, halka arz için başvuran şirketlerin mali yapılarıyla ilgili soru işaretlerini artırırken, yatırımcılar ve piyasa uzmanları durumu yakından takip ediyor.