'Refahın Adil Paylaşımında Vergi ve Sosyal Politikalar' raporu, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısı ile duyuruldu. HAK-İŞ Konfederasyonu bünyesinde kurulan HAK-İŞ Akademi tarafından hazırlanan raporda, Türkiye’deki gelir ve servet eşitsizliği konusu ele alındı. Düzenlenen basın toplantısına HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmur Arslan ve davetliler katıldı.

Türkiye’de mevcut gelir ve servet dağılımının ortaya konulması, oluşturulan milli gelirden farklı toplumsal grupların hak ettiği payı almalarına yönelik adil ve hakkaniyetli bir vergi sistemi ile sosyal politikaların ortaya konulması amacıyla hazırlanan raporda, gelir ve servet eşitsizliği, eşitsizliği giderecek alternatif vergi ve sosyal politikalar konuları işlendi, bu konulardaki öneriler yer aldı.

HAK-İŞ Akademi‘nin bir yıl önce kurulduğunu ve ilk faaliyet olarak Refahın Adil Paylaşımında Vergi ve Sosyal Politikalar çalışmasının gündeme geldiğini aktaran HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, rapora Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan vergi paketinden önce çalışmaya başladıklarını kaydetti.