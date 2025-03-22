BIST 100 Endeksi Sert Düştü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 16,57 kayıpla kapatarak 9.044,64 puanda tamamladı. Endeks haftanın en düşük seviyesi olan 8.984,54 puana kadar geriledi.

Altın ve Dövizde Hareketlilik Haftanın en çok kazandıran yatırım araçları altın ve döviz oldu. Kapalıçarşı'daki 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 4,17 artarak 3.671 TL'ye yükseldi. Cumhuriyet altını yüzde 4,13 artışla 24.846 TL olurken, çeyrek altın ise yüzde 4,22 değer kazanarak 6.152 TL'ye yükseldi.

Dolar ve Euro Yükselişini Sürdürdü ABD dolan haftayı yüzde 3,65 artışla 38,0130 TL seviyesinde tamamlarken, Euro ise yüzde 3,57 değer kazanarak 41,3460 TL oldu.

Yatırım Fonlarında Düşüş Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,49, emeklilik fonları ise yüzde 2,60 kayıp yaşadı. Ancak fonlar arasında en çok kazandıran, yüzde 5,83 artışla "kıymetli maden" fonları oldu.

Piyasaların gelecek haftaki seyri merakla beklenirken, yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altın ve dövizdeki hareketliliği yakından takip etmeye devam edecek.