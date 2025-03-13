Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 7 Mart haftasında 216,3 milyon dolarlık net hisse senedi alımı yaptı. Aynı hafta içerisinde Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) kesin alımları net 159,4 milyon dolar satış yönünde gerçekleşti.

Tahvil Piyasasında Hareketlilik

Yabancı yatırımcıların DİBS (Ters Repo) satışları 21,4 milyon dolar olarak kaydedilirken, net DİBS (Teminat) satışları 169,3 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. DİBS (Ödünç) işlemleri yapılmazken, şirket borçlanma senetleri alımları net 11,4 milyon dolar olarak belirlendi.

Hisse Senedi Stoklarının Piyasa Değeri 34,5 Milyar Dolar

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoklarının piyasa değeri 34 milyar 547,6 milyon dolara ulaştı. DİBS (Kesin Alım) stokları 19 milyar 623,6 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 761,8 milyon dolar ve DİBS (Teminat) stokları ise 10 milyar 412,2 milyon dolar olarak açıklandı. Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları ise 740,1 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yabancı yatırımcıların hisse senetlerine olan ilgisinin artması, piyasaya yönelik olumlu bir sinyal olarak değerlendirilirken, tahvil piyasasında satış baskısının devam ettiği gözlemleniyor. Önümüzdeki dönemde yabancı yatırımcıların Türkiye piyasalarındaki hareketleri yakından takip edilmeye devam edecek.