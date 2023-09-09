Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Yılbaşında ise benzin fiyatları 21.14 TL, motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi. 16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti ve bu düzenleme de zamların katlanarak artmasına yol açmıştı.
Zam yağmuru durmaksızın devam ediyor. Sektör temsilcilerinden alınan son bilgilere göre 13 Eylül Çarşamba ünü 00:01 itibariyle ( Salı gece yarısından sonra ) benzinin litre fiyatına 1 TL, motorinin litre fiyatına ise 1,50 TL daha zam gelmesi bekleniyor.
9 Eylül Cumartesi günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:
Adana
Benzin fiyatı: 37,87 TL
Motorin fiyatı: 38,92 TL
LPG fiyatı: 17,58 TL
Adıyaman
Benzin fiyatı: 37,87 TL
Motorin fiyatı: 38,98 TL
LPG fiyatı: 17,81 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 37,42 TL
Motorin fiyatı: 38,47 TL
LPG fiyatı: 18,18 TL
Antalya
Benzin fiyatı: 38,07 TL
Motorin fiyatı: 39,20TL
LPG fiyatı: 18,14 TL
Aydın
Benzin fiyatı: 37,61 TL
Motorin fiyatı: 38,74 TL
LPG fiyatı: 17,93 TL
Balıkesir
Benzin fiyatı: 37,63 TL
Motorin fiyatı: 38,78 TL
LPG fiyatı: 17,91 TL
Diyarbakır
Benzin fiyatı: 38,10 TL
Motorin fiyatı: 39,18 TL
LPG fiyatı: 17,65 TL
Edirne
Benzin fiyatı: 37,54 TL
Motorin fiyatı: 38,74 TL
LPG fiyatı: 17,71 TL
Hatay
Benzin fiyatı: 37,73 TL
Motorin fiyatı: 38,83 TL
LPG fiyatı: 17,45 TL
İstanbul
Benzin fiyatı: 36,84 TL
Motorin fiyatı: 37,92 TL
LPG fiyatı: 18,14 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 37,56 TL
Motorin fiyatı: 38,69 TL
LPG fiyatı: 17,96 TL
Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 37,85 TL
Motorin fiyatı: 38,95 TL
LPG fiyatı: 17,61 TL
Kars
Benzin fiyatı: 37,91 TL
Motorin fiyatı: 39,12 TL
LPG fiyatı: 18,06 TL
Muğla
Benzin fiyatı: 37,68 TL
Motorin fiyatı: 38,78 TL
LPG fiyatı: 18 TL
Rize
Benzin fiyatı: 37,71 TL
Motorin fiyatı: 38,90 TL
LPG fiyatı: 18,35 TL
Sivas
Benzin fiyatı: 37,85 TL
Motorin fiyatı: 39 TL
LPG fiyatı: 18,40 TL
Trabzon
Benzin fiyatı: 37,67 TL
Motorin fiyatı: 38,88 TL
LPG fiyatı: 17,93 TL