Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Yılbaşında ise benzin fiyatları 21.14 TL, motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi. 16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti ve bu düzenleme de zamların katlanarak artmasına yol açmıştı.

Zam yağmuru durmaksızın devam ediyor. Sektör temsilcilerinden alınan son bilgilere göre 13 Eylül Çarşamba ünü 00:01 itibariyle ( Salı gece yarısından sonra ) benzinin litre fiyatına 1 TL, motorinin litre fiyatına ise 1,50 TL daha zam gelmesi bekleniyor.

9 Eylül Cumartesi günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

Adana

Benzin fiyatı: 37,87 TL

Motorin fiyatı: 38,92 TL

LPG fiyatı: 17,58 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 37,87 TL

Motorin fiyatı: 38,98 TL

LPG fiyatı: 17,81 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 37,42 TL

Motorin fiyatı: 38,47 TL

LPG fiyatı: 18,18 TL

Antalya

Benzin fiyatı: 38,07 TL

Motorin fiyatı: 39,20TL

LPG fiyatı: 18,14 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 37,61 TL

Motorin fiyatı: 38,74 TL

LPG fiyatı: 17,93 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 37,63 TL

Motorin fiyatı: 38,78 TL

LPG fiyatı: 17,91 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 38,10 TL

Motorin fiyatı: 39,18 TL

LPG fiyatı: 17,65 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 37,54 TL

Motorin fiyatı: 38,74 TL

LPG fiyatı: 17,71 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 37,73 TL

Motorin fiyatı: 38,83 TL

LPG fiyatı: 17,45 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 36,84 TL

Motorin fiyatı: 37,92 TL

LPG fiyatı: 18,14 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 37,56 TL

Motorin fiyatı: 38,69 TL

LPG fiyatı: 17,96 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 37,85 TL

Motorin fiyatı: 38,95 TL

LPG fiyatı: 17,61 TL

Kars

Benzin fiyatı: 37,91 TL

Motorin fiyatı: 39,12 TL

LPG fiyatı: 18,06 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 37,68 TL

Motorin fiyatı: 38,78 TL

LPG fiyatı: 18 TL

Rize

Benzin fiyatı: 37,71 TL

Motorin fiyatı: 38,90 TL

LPG fiyatı: 18,35 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 37,85 TL

Motorin fiyatı: 39 TL

LPG fiyatı: 18,40 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 37,67 TL

Motorin fiyatı: 38,88 TL

LPG fiyatı: 17,93 TL