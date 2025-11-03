Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme’de ekiplerinden Hacılar Erciyesspor evinde oynadığı maçta Başakpınarspor’u 2-1 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.
Stat: Hacılar Fevzi Mercan Stadı
Hakemler: Şevki Dursun, Sinem Özpınar, Pınar Çolak
Hacılar Erciyesspor: Fazlı Güner, Ömer Faruk Karadoğan, Resul Kahriman, (Bedirhan Öztürk dk.46), Ali Buğra Gökşen, (Sefa Şahin dk.61), Alper Durdu, Zekeriya Tatlı, (Batuhan Duran dk.46), Mehmet Akif Gürkan, Abdullah Gürbüz, Melih Akça, Said Emre Gündoğan, Furkan Yiğit Yılmaz
Başakpınarspor Onur Muhammed Karaaslan, Halil Yozgat, Erhan Vurdem, Ali Eren Taşdemir, İsmail Erdi Halis, Mehmet Tahir Kalem, Talha Çoban, Mevlüt Metin, Yusuf Karamanoğulları, Buğra Kara, Arda İlhan, (Cengiz Eşme dk.46)
Goller: Ömer Faruk Karadoğan (dk. 14), Mehmet Akif Gürkan (dk. 90) (Hacılar Erciyesspor), Arda İlhan (dk. 17) (Başakpınarspor)
Kırmızı kart: Bedirhan Öztürk (dk. 84) (Hacılar Erciyesspor)