Mucize Doktor Muhsin Korunmaz Serkan Keskin kimdir?

Fırat Altunmeşe'nin diziye vedası sonrası Mucize Doktor kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Usta oyuncu Serkan Keskin dizide Muhsin doktor karakterini canlandıracak. Muhsin karakterini canlandıracak sevilen oyuncu Serkan Keskin, dizinin 57. bölümünden itibaren FOX ekranlarında olacak.

MUCİZE DOKTOR MUHSİN KORUNMAZ KİMDİR, ROLÜ NE?

Serkan Keskin dizide hastanenin yeni cerrahı Muhsin Korunmaz karakterini canlandıracak. Muhsin çok büyük çelişkileri olan, kültürlü, takıntılı ama kapalı bir kutu gibi gizemli karakteriyle hastanenin ortasına ve Ali Vefa’nın (Taner Ölmez) hayatına bomba gibi düşecek.

SERKAN KESKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Serkan Keskin, 25 Kasım 1977 tarihinde İzmit’te dünyaya gelmiştir. İzmit Şehir Tiyatrosu bünyesinde ve Akademi İstanbul'da tiyatro eğitimi alan Keskin, 2002 yılında kurulan Semaver Kumpanya'a katıldı. Uzun yıllar bu grupta oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı.

Serkan Keskin 2003'te yayınlanmaya başlayan Çaylak isimli dizi ile ilk kez kameralar karşısına geçti. Daha sonra çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı. Özellikle, 2011 yılında yayınlanmaya başlayan Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı “İsmail Abi” karakteri ile fenomen oldu ve bu dizide göstermiş olduğu oyunculuk performansından dolayı 32. İsmail Dümbüllü ödülünü aldı.