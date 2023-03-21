Depremzedeler için yuva yapmaya devam

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından bölgedeki barınma sorununun ilk etapta giderilmesi için Düzce Valiliği ve Özel İdare işbirliği ile konteyner üretim çalışmaları devam ediyor. Vali Cevdet Atay üretimin başladığı günden bu yana deprem bölgesine bin konteyner gönderildiği belirtti.

Düzce Valiliği’nin deprem bölgesindeki barınma ihtiyacının giderilmesine yönelik başlattığı seferberlik sürüyor. Vali Cevdet Atay, Gazeteciler Cemiyeti üyelerini 1. Organize Sanayi Bölgesindeki üretim merkezinde ağırladı. Atay, günlük ortalama 75-90 arası konteyner ürettiklerini belirtti.

Atay, ekiplerin 24 saat esasına göre canı gönülden çalıştıklarını belirterek “Depremden sonra Özel İdaremiz ile bir araya gelerek deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın barınmalarına destek olmak amacıyla hızlı bir şekilde konteyner üretim merkezlerinin kurulumunu sağladık. Bu alanlar boştu ve depo olarak kullanılıyordu. Buraları üretim merkezi haline getirdik. Özel İdare ekiplerinin üretim yaptığı 5 merkezimiz mevcut. Bizim için bu çalışma çok önemli. Bölgede yaşayan depremzede vatandaşımız bu konteynerlerde nasıl ısınıyorsa bizim de öyle içimiz ısınıyor. Bu durum bizi çok motive ediyor. Burada arkadaşlarımız canı gönülden 24 saat esasına göre çalışıyorlar” dedi.

Günlük otalama 75-80 arası konteyner üreterek bölgeye gönderdiklerini kaydeden Atay, hedeflerinin 100 olduğunu vurgulayarak “Çalışan herkes şunun farkında buradan giden her konteyner orada bir aileye yuva oluyor. Büyük heyecanla üretim yapmaya devam ediyoruz. Bu gün toplam üretimimiz günlük 75-80 bandında. İlerleyen günlerde bunu 100 bandına yükselteceğiz” diye konuştu.

Yalıtım çok kaliteli

Konteynerlerin yalıtımı için çok kaliteli bir malzeme kullandıklarını belirten Atay “Yalıtım konusunda çok kaliteli. Yalıtım malzemesi kendi ilimizde üretim yapan bir fabrikanın ürünü. Bu fabrikamız taahhütleri olduğu halde mal satışını durdurdu. Sadece bölgedeki insanların bir an önce sıcak yuvaya kavuşmaları için bize ürün veriyorlar” şeklinde açıklama yaptı.

1000 konteyner gönderildi

Atay şu ana kadar bölgeye yaklaşık 1000 konteynerin gönderildiğini, sevkiyatında AFAD koordinasyonunda yapıldığını kaydederek “Şimdiye kadar bölgeye 900 civarında konteyner gönderdik. Sayın Bakanımızın talimatıyla bölgede altyapısı olan yerlere konteynerlerimiz yerleştiriliyor. Tüm nakliye işlemlerimiz AFAD’ın gözetiminde yapılıyor. Herhangi bir kar amacı gütmüyoruz. Tek amacımız bir an önce bölgeye ihtiyacı karşılayabilecek kadar konteyner göndermek” dedi.

İş güvenliğine çok dikkat ediliyor

Merkezlerde iş güvenliğine çok dikkat ettiklerini dile getiren Atay şöyle devam etti: “Buradaki herkesin vicdanı rahat. Huzur içerisindeyiz. Orada konteyner ihtiyacı olanların duaları burada emek veren herkese ulaşacaktır. Bu bir amir, memur zihniyeti ile değil, tüm üretim merkezlerini günde en az 3’e kez geziyorum. Gerekli uyarıları yapıyorum. Eksikleri söylüyorum. Beni görünce arkadaşlarımız daha titiz ve daha dikkatli çalışıyorlar. İş güvenliğine çok önem veriyoruz. Çalışan arkadaşlarımızın sigortasının yapılıp yapılmadığını bizzat ben kendim denetlettiriyorum. Biz bu işi yaparken çalışanlarımızın sağlığını da korumamız gerekiyor. Vicdanımız rahatlıyor. Bunun yanında konteyner dükkanları da yapıyoruz. Engelli vatandaşlarımız için de üretime başladık. Bu yapılan iş hepimizin gururunu okşuyor ve vicdanını rahatlatıyor.”