Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verisini açıkladı. Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 3,1 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,8 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 3,6 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 3,1 oranında azalarak 109,7 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,8 oranında azalarak 111,6 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,6 oranında artarak 83,6 değerini aldı.