Verilere göre, Nisan ayında hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya kıyasla 1,67 puan artarak yüzde 51,56 seviyesine yükseldi. Böylece vatandaşın enflasyon algısındaki bozulma devam etti.

Aynı dönemde piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisi 1,22 puan artışla yüzde 23,39’a, reel sektörün beklentisi ise 0,80 puan yükselerek yüzde 33,70’e çıktı. Üç kesimde de beklentilerin eş zamanlı artması, fiyat istikrarına yönelik endişelerin sürdüğüne işaret etti.

Öte yandan, enflasyonun önümüzdeki 12 ayda düşeceğini düşünen hanehalkı oranında gerileme yaşandı. Bu oran, bir önceki aya göre 0,57 puan azalarak yüzde 14,57 seviyesine indi.

TCMB’nin; Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve TÜİK iş birliğiyle yürüttüğü Hanehalkı Beklenti Anketi verileriyle oluşturduğu rapor, enflasyon beklentilerinin toplum genelinde farklılaştığını ancak yukarı yönlü eğilimin ortak olduğunu ortaya koyuyor.

Ekonomistler, hanehalkı beklentilerindeki yüksek seviyenin, fiyatlama davranışları ve tüketim eğilimleri üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini vurguluyor.