Tekin, “Bugün yüzlerce arkadaşımızın tutuklu olmasına sebep olan iftiracılar ve itirafçılar hakkında tek bir işlem yapılmadı. Hatta bu isimlerden 24’ü CHP üyesi. Arkadaşlarımızın tutukluluğuna neden olanlarla ilgili neden disiplin süreci başlatılmıyor?” dedi.

Görevden alınma sürecinde yaşananları da eleştiren Tekin, “Sayın Genel Başkan televizyonda çıkıp ‘attım’ dedi. Hemen sisteme baktım, üyeliğim duruyor. İki saat sonra üyelik silinmiş. Hatalarını fark edince bu kez savunma göndereceklerini söylediler. Ne savunması? Kime yapacağız bu savunmayı?” ifadelerini kullandı.

Parti içinde kurumsal kimliği korumak için sabırla beklediklerini vurgulayan Tekin, “Tertemiz insanları kimin önüne çıkaracaksınız? Farkında mısınız? Bu bir savunma süreci değil. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği Cumhuriyet Halk Partisi’ni muhafaza etmek için buradayız” dedi.

Mahkemenin CHP İstanbul İl Başkanı ve yönetiminin görevden uzaklaştırılması kararına yapılan itirazı reddetmesiyle ilgili soruya ise Tekin, “Biz o konuyla meşgul değiliz” yanıtını verdi.