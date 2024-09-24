“Sende Bi’ Yenilik Var” mottosuyla Backyard’da gerçekleşen buluşmada konuklar, AVOYA’nın Türkiye’nin en yüksek magnezyum ve toplam mineral değerine sahip sade ve meyveli maden suyu çeşitleriyle yenileyici bir deneyim yaşadı. Mert Vidinli’nin moderatörlüğünü yaptığı etkinliğe, Naz Elmas, Ayça Çağla Ilıcalı, Merve Oflaz, Şevval Şahin, Yasemin Yürük, Melis Özer, Begüm Özer, Tuğçe Postoğlu ve Mihre Mutlu gibi pek çok ünlü isim katıldı.

Koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermeyen, meyve ve bitki özleriyle üretilmiş, Türkiye’nin en yüksek magnezyum ve toplam mineral değerine sahip maden sularıyla kategorisinde yenilikçi ve eşi bulunmayan bir portföy sunan AVOYA, lezzet tutkunlarını düzenlenen lansmanda bir araya getirdi. Backyard’da, Mert Vidinli moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte Naz Elmas, Ayça Çağla Ilıcalı, Merve Oflaz, Şevval Şahin, Yasemin Yürük, Melis Özer, Begüm Özer, Tuğçe Postoğlu ve Mihre Mutlu gibi ünlü isimler yer aldı. Keyif ve lezzet dolu anlara sahne olan buluşmada konuklar, AVOYA’nın marka hikayesini dinleme, yeni AVOYA maden sularını deneyimleme ve aynı zamanda yenilenme fırsatı buldu.

“Maden suyunun içeriğindeki kalsiyum, magnezyum ve sodyum gibi mineraller, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu temel besin maddeleri arasında yer alıyor.”

Lansmanın dikkat çeken bir diğer ismi ise Dr. Ayça Kaya’ydı. Magnezyum ve minerallerin yenileyici etkisi ve faydaları konusunda bilgi veren ve sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biri olan magnezyumun vücuda sağladığı yararları anlatan Dr. Kaya, “Maden suyu, doğal kaynaklardan gelen zengin içeriğiyle sağlığımıza birçok fayda sağlar. Sindirim sistemine yardımcı olur; örneğin mide asidini dengeleyerek hazımsızlık sorunlarını hafifletebilir. Aynı zamanda vücudu nemlendirir ve su ihtiyacımızı karşılamada etkili olur. Bundan dolayı maden suyunu ferahlatıcı ve gazlı yapısıyla günlük su tüketimimize eklememiz, sağlığımızı desteklemenin keyifli bir yolu olabilir. İçeriğindeki kalsiyum, magnezyum ve sodyum gibi mineraller, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu temel besin maddeleridir. Bu mineraller, vücudumuzda enerji üretiminden sindirime, sıvı dengesinden kemik sağlığına kadar pek çok önemli işlevi yerine getirir. Yani her bir mineral kendine özgü rolüyle sağlığımızı destekler.” dedi.

“Avrupa’nın en iyi standartlarına sahip Ar-Ge laboratuvarlarından birini oluşturduk.”

Lansmanda konuşan AVOYA Marka Yöneticisi Eda Güral, AVOYA’nın yenileyici, tazeleyici ve ferahlatıcı yönüne değinerek, “AVOYA, dünyada eşine az rastlanır zenginlikte bir mineral profiline sahip. AVOYA’yı tüketicilerimize ulaştırırken sadece eşsiz mineral yapısına güvenmekle yetinmedik. Bunun yanında Burdur’da kurduğumuz yüksek teknolojiye sahip üretim tesisimizde, tüketicilerimize farklı tatlar sunmak için Avrupa’nın en iyi standartlarına sahip Ar-Ge laboratuvarlarından birini oluşturduk.” dedi.

“1 şişe AVOYA, günlük magnezyum ihtiyacının üçte birini karşılıyor.”

Doğanın sunduğu saf ve değerli kaynakları, farklı tatlar arayanlarla sağlıklı ve yenilikçi şekilde buluşturmayı amaçladıklarını belirten Güral, “Günlük hayatın temposunda almayı unuttuğumuz mineralleri, AVOYA ile tüketicilerle buluşturuyoruz. AVOYA içtiğinizde hem nefis bir maden suyu deneyimi yaşıyor hem de doğanın sunduğu faydalı mineralleri en doğal haliyle bedeninize alıyorsunuz. 1 şişe AVOYA içerek günlük magnezyum ihtiyacınızın üçte birini almış oluyorsunuz. Böylece hem fiziksel hem zihinsel hem de ruhsal olarak yenileniyorsunuz. AVOYA’nın geniş ürün gamı, her türlü ihtiyaca ve zevke hitap edecek şekilde tasarlandı. Her bir ürünümüzün arkasında büyük bir özenle yürütülmüş süreçler ve kaliteye olan bağlılığımız yatıyor.” dedi.

Türkiye’nin en yüksek magnezyum ve toplam mineral değerine sahip maden suyu

Türkiye’nin en yüksek magnezyum ve toplam mineral değerine sahip maden suyu ürünleri ile tüketicilerini zihin, beden ve ruh olarak yenilenmeye davet eden AVOYA, lansmanda farklı damak zevklerine uygun ürünlerini tanıttı. Lansmana katılan konuklar; Türkiye’nin en yüksek magnezyum ve toplam mineral değerine sahip AVOYA Doğal Maden Suyu, meyve ve bitki özleriyle hazırlanan, tüketicilerin en çok tercih ettiği tatların yenilikçi dokunuşlarla modern yorumunu sunan AVOYA Meyveli Maden Suyu ve gastronomik yaklaşımının yanı sıra iki kat fazla meyve suyu ve bitki özleri içeriğiyle Türkiye’de bir ilk olan AVOYA Blend’i deneyimledi.