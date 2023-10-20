Cumhuriyet’in ilanının 100. yılında şirketin 75. yılını gururla kutlayan Gürok Grup, yenilikçilik ve AR-GE’yi odağına alan çalışma anlayışı ve yeni sektörlere yatırım planlarıyla büyümeye devam ediyor.

Bugün sanayi, turizm ve yapı gibi sektörlerde faaliyetlerini sürdüren Gürok Grup, İstanbul’da Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen bir gala ile 75. yaşını kutladı. Galaya Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Güral, Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Erol Güral ve Esin Güral Argat, Gürok Grup yöneticileri ve basın mensupları katıldı. Basın galasında şirketin tarihi, başarı hikayesi, kurum kültürü, değerleri, gelecek vizyonu ve yatırım planları paylaşıldı. 1948 yılında Kütahya’da kereste ticareti ve imalatıyla faaliyetlerine başlayan Gürok Grup, bugüne kadar; sanayide kerestecilik, madencilik, seramik, porselen, cam, kiremit üretiminden turizm gibi sektörlere kadar gösterdiği faaliyetlerle Türkiye’de üretim, sanayi ve turizmde dünya markaları yaratma hedefiyle ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

Esin Güral Argat: “Önümüzdeki 10 yılda 1,5 milyar dolar yatırım planlıyoruz”

Şirketin sanayi, turizm ve yapı sektörlerindeki uzmanlık alanlarını genişleterek Türkiye’yi ileriye taşıyan projeleri hayata geçirdiğini belirten Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat şöyle konuştu, “Sanayide dünden bugüne taşıdığımız tecrübemizi inovatif tasarımlarla destekliyor ve yerli üretimle ihracat yapıyoruz. Var olduğumuz her sektörde yeniliğin ve cesaretle yapılan işlerin öncüsüyüz. Turizmdeki 30 yılı aşkın deneyimimizi yurt dışı destinasyonlara taşıyarak ülkemizin tanıtımına katkı sağlıyoruz. Gürok Grup olarak geçtiğimiz son 10 yılda faaliyette olduğumuz sektörlerde şirketlerimizin büyüme, AR-GE ve inovasyon gibi ihtiyaçlarına yönelik toplam 1 milyar dolar yatırım yaptık. Önümüzdeki 10 yılda ise 1,5 milyar dolar yatırım planımız var. Bugün Kütahya’dan Maldivler’e, Antalya’dan Burdur’a, İstanbul’dan New York ve Milano’ya kadar tüm markalarımıza hayat veren 5 bin Gürok çalışanımızla geleceğe heyecan ve umutla bakıyoruz.”

"Heyecan ve keşfetme merakının nereden geldiğini tarihimize bakınca daha net görüyoruz "

Gürok Grubun tarihçesinden bahseden Esin Güral Argat şöyle konuştu: “Şirketimizin ilk dönemine baktığımızda Kütahya’da kereste ticareti ve imalatıyla başlayan bir serüven görüyoruz. Yıllar içinde bu alanda Türkiye’de liderliğe ulaştık. Ardından ilk turizm yatırımımız olan Gül Palas 1 otelini Kütahya’da açtık. Ardından 1972 yılında Değirmisaz Kömür İşletmeleri ile madencilik sektörüne ilk yatırımımızı gerçekleştirdik. 1981 yılında da Kiremit yatırımımızın ilkini hayata geçirdik. 1985 yılında seramik ve porselen sektörüne adım attık. Bu adım şirket için yeni ve farklı bir alana girmek demekti. Bizi bugünlere getiren heyecan ve keşfetme merakının nereden geldiğini tarihimize bakınca daha net görüyoruz. 1989 yılında ise RYG Makine ile bu sektördeki yatırımlarımızı güçlendirdik.

Her zaman gücünü yeni alanlarda deneyen ve farklı sektörlerde yatırımlarla büyüyen bir şirket olduk. Tam da bu vizyonla 1991 yılında, Türkiye’nin ilk tatil köyü konseptli oteli olan Ali Bey Club’ı açtık. 1997’de cam sanayideki ilk yatırımımızı yaptık. 2000 yılında Teknopark’ımızı kurduk. 2005’e geldiğimizde inşaat sektöründe Lapis Yapı ile yapılandık ve kalıp imalat yatırımları gerçekleştirdik. 2011 yılına geldiğimizde ise seramik ve porselen sektöründen çıktık. Cam sanayi, kiremit, turizm, makine imalatı ve yapı sektörlerinde büyümemizi sürdürdük. 2021 yılında ise yenilenen marka kimliğimizle Gürok Grubu’na dönüştük.”

“Sürdürülebilirliği toplumsal ve kültürel mirasa katkı projeleriyle destekliyoruz”

Dünyayı bugün ve gelecekte tüm canlılar için yaşanılabilir kılmayı hedeflediklerini belirten Esin Güral Argat “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasından, gençlerin eğitimini desteklemeye, kültür sanattan sürdürülebilirliğe kadar pek çok farklı alanlarda projeler hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilirlik felsefemiz: ‘Dünya için sınırsız düşün’, ‘Toplum için cesur davran’ ve ‘İnsan için iyi yap.’ Bu yıl Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliği ile hayata geçirdiğimiz ‘Rıza Güral Gelecek İçin Eğitim Burs Fonu’ ile geçtiğimiz öğretim döneminde 34 öğrenciye burs desteği sağladık. 75. yılımız vesilesiyle bu sene 75 öğrenciye, 10 yılda ise 700 öğrenciye burs vermeyi hedefliyoruz. Ülkemizin kültürel değerlerini korumayı sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında değerlendiriyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkma misyonuyla Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde yer alan Aizanoi Antik Kenti kazı çalışmalarını 2020 yılından bu yana destekliyoruz” dedi.

Erol Güral: “Gürok İçecek ve Güneş Enerjisi Santrali ile yeni sektörlere adım atacağız”

Gürok bünyesindeki hemen her şirketin stratejisinde sürdürülebilirlik konusunu önceliklendirildiğinin altını çizen Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Güral, “Cesaret ve yenilik bizim DNA’mızda var. Uzun bir aradan sonra yeni bir sektöre adım atıyoruz. Yeni iştirakimiz Gürok İçecek’e ait üretim tesislerinin inşaatı Burdur’da tüm hızıyla devam ediyor. Tesislerimizin üretime geçmesi ile birlikte 2023 yılı sonunda satış ve dağıtım faaliyetlerine başlanması planlanıyor. Bu alanda şu anda 30 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik. Avrupa’nın en iyi standartlara sahip AR-GE laboratuvarlarından biri de tesisimizde olacak. Gürok olarak geleceğe yatırım yapmak önceliğimiz. Yeni yatırım planlarımıza Güneş Enerji Santrali’ni de ekliyoruz. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde hayata geçireceğimiz Güneş Enerjisi Santrali ile enerji sektörüne de adım atacağız” dedi.

Erol Güral: “LAV, alanında kendi üretim teknolojisini üreten, dünyada 3 firmadan biri”

Şirketin, başarısı ödüllerle katlanan ihracat rakamları ile Türkiye ekonomisine ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlamaya devam ettiğini belirten Erol Güral şöyle konuştu: “Sofra camı üreticileri arasında dünya çapında 5’inci sırada olan LAV, alanında kendi üretim teknolojisini üreten, Türkiye’de tek, dünyada ise 3 firmadan biri. Bununla yetinmedik. Kurulduğu zamandan beri istikrarlı büyüme gösteren sofra camı işimizi 2011 yılında cam üretiminin diğer segmenti olan cam ambalaj pazarına da genişletmek için planlama yaptık. Deneme üretimlerinde elde edilen başarılar ve müşterilerimizden aldığımız olumlu geri dönüşler sonrasında 2015 yılında cam ambalaj fabrikamız olan GCA’yı devreye aldık. Sektörde müşteriye özel çözümler sunması ve çevikliği ile bilinen GCA, 2021 yılında ikinci fabrikasını devreye alarak büyüme yolculuğuna devam etti. Bu hamle, sadece altı yılda kapasitesini iki katından fazlaya çıkarmanın ötesinde bir anlam taşıyor. GCA, gelen taleplere hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vererek müşterilerine daha fazla yenilikçi çözüm sunma ve ülkemize katma değer kazandırma fırsatını elde ediyor. GCA şu an için yalnızca flint dediğimiz beyaz, şeffaf cam ambalaj üretimi yapıyor ve flint cam ambalaj pazarının yaklaşık yüzde 40’ına sahip olan, 2. büyük flint cam ambalaj üreticisi olarak yoluna devam ediyor.”

"Yazılım geliştirme alanında da Türkiye’yi global piyasalarda temsil etmeyi hedefliyoruz"

Erol Güral konuşmasına şöyle devam etti: “Bugünlere bilgiye saygı duyarak geldik. Sofra camı ve cam ambalaj alanlarında inovatif yaklaşımlar sunmak için AR-GE çalışmaları başlattık. Sektöre ilk girdiğimizde aylar boyunca üzerinde çalıştığımız projelerin uygulamada istediğimiz sonucu vermediğini gördük. Denemeler başarısız olduğu anda yılmadık. Başarıya giden yolun bilgiden geçtiğini hep aklımızda tuttuk. Bugün sahip olduğumuz AR-GE departmanımız olan Teknopark ekibi ile Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri ile iş birliği yapmanın yanı sıra cam alanında birçok başarıya imza atmış Penn State, Sheffield ve Sheffield Hallam üniversiteleri ile de inovatif çözümler üreten çalışmalara devam ediyoruz. Biliyoruz ki teknoloji hızla gelişiyor ve sadece makineyi üretmek bir firmanın sürekliliği için artık yeterli koşul değil. Bu nedenle yapay zekaya ve makine öğrenmesine yatırım yapıyoruz. Kendi üretimimiz olan otomatik görüntü işleme makinesi ile sadece makine geliştirmede değil aynı zamanda yazılım geliştirme alanında da Türkiye’yi global piyasalarda temsil etmeyi hedefliyoruz.”

Başarılarla dolu 75 yıl

1948’de Kütahya’da faaliyete geçtiğinden bu yana geçen 75 yılda; sanayi, turizm ve yapı sektörlerindeki uzmanlık alanlarını genişleten Gürok Grup, AR-GE ve inovasyona yaptığı yatırımlarla katma değer yaratan projeleri hayata geçiriyor. Kütahya, İstanbul, Antalya, Maldivler, Burdur, New York ve Milano’da 5.000 çalışanıyla, sanayi alanında 500.000 m2 alana kurulu üretim tesislerinde günde 5 milyon adet ürün üreten Gürok Grup, turizm tesislerinde ise bugüne kadar 1,5 milyondan fazla misafiri ağırladı.