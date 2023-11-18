Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ihracat performanslarıyla öne çıkan firmaları düzenlediği törenle ödüllendirdi. Törende bir konuşma yapan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, son yıllardaki bölgesel ve küresel krizlere rağmen bölgemizin güçlü ihracat istatistikleri yakaladığına dikkat çekti. Kileci, 2022 yılında 12,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen bölge ihracatını değerlendirerek “Bölgesel ve global çapta yaşanan olumsuzluklara rağmen ihracatçılarımız 2022 yılını da rekorlarla kapatarak bizi gururlandırdı” ifadelerini kullandı.



Törene, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, önceki dönem Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Eyüp Özkeçeci, Bünyamin Bozgeyik, Ertuğrul Kaya, GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Birlik Başkanları Celal Kadooğlu, Mehmet Çıkmaz, Zeynal Abidin Kaplan, çok sayıda oda-borsa başkanı, iş insanı, kamu kurumlarının temsilcileri ve üyeler katıldı.



Törende 2022 yılında bölge ihracatında Orta Doğu ülkeleri yüzde 42,4 pay ile ilk sırada yer aldığı belirtilirken, AB ülkeleri yüzde 15,9 pay ile ikinci ve Afrika ülkeleri yüzde 14,3 pay ile üçüncü sırada yer aldı. Bölgeden toplam 196 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği de açıklanırken Irak, ABD, Suriye, İngiltere, Almanya, İtalya, İran, İsrail, Libya ve Cibuti bölge ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkeler oldu. Ayrıca, makine halıları, pastacılık ürünleri, kumaşlar, iplikler, değirmencilik ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, ağaç ve orman ürünleri, diğer gıda müstahzarları ile demir-çelik mamullerinin de bölgeden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olduğu açıklandı.



İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde bir konuşma yapan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, bölgenin ve Gaziantep’in Türkiye ihracatına katkısına değindi. Çeber, “Üreten insanlar, emek veren insanlar her birinizi tekrar tekrar tebrik ediyorum. Bugün burada salonu dolduran tüm ihracatçılarımız üreterek, istihdam sağlayarak birer kahramanlık destanı birer başarı hikayesi yazıyor. Bizi bu yıldızlarla buluşturan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ailesine de teşekkür ediyorum” dedi.

Törende konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, “Ülkemizin en önemli şehirlerinden birisinde yaşıyoruz. Yatırımın, ekonominin ve ihracatın kalbinde hukuk yatıyor. Tüm bu dinamikler birbirini destekleyen unsurlardır. Hem düzenlemelerle hem de demokratik adımlarla yıllar içerisinde çokça ilerleme kaydettik. Bu ilerlemeler ülkemizin ihracatına doğrudan etki etmektedir. Bu vesileyle, bugün burada ödül alan tüm ihracatçıları tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise konuşmasında, “İhracatçılarımızı yürekten kutluyoruz. Belediyemiz olarak onların her zaman yanındayız. Yeşil dönüşümü tamamlamak için sanayicilerimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Bu şehre katma değer katan bu bölgeye döviz girdisi sağlayan tüm firma sahiplerimizi tüm emekçi kardeşlerimizi kutluyorum” şeklinde konuştu.

Törende açıklamalarda bulunan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ise, “Depremden ve küresel krizden dolayı rakamlarımız biraz gerilese de bölgemizin gayretli ihracatçılarının düşüşü telafi edeceğine olan inancımız tam. Bizim bölgemiz diğer bölgelerden ayrışmaktadır. Özellikle beşeri sermayemize çok güveniyoruz. Coğrafi konumumuzdan ötürü bölgesel problemlerden doğrudan etkilensek de topraklarımızdan aldığımız güç bizi motive ediyor. Önümüzdeki yıllarda da başarılarımız artarak devam edecektir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 2022 yılında bölgede yaptığı ihracatlarla fark oluşturan, bölge ve ülke ekonomisine en fazla katkıda bulunan ihracatın yıldızı firmalara ödülleri takdim edildi.