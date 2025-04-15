Güney Kore Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu yeni hamlenin özellikle ABD'nin ticaret politikalarındaki belirsizlik ve Çinli teknoloji devlerinin artan rekabeti karşısında yerli firmaları desteklemek amacıyla hayata geçirildiği belirtildi. Bakanlık, “Yerel firmaların küresel çip yarışında yaşadığı zorlukları aşabilmeleri için agresif bir mali yatırım planı hazırlanmıştır” ifadelerine yer verdi.

Çip Endüstrisine 14 Milyar Dolarlık Yeni Destek

Yeni teşvik planı kapsamında çip endüstrisine ayrılan doğrudan mali yardım miktarı da artırıldı. Daha önce 17 trilyon won (yaklaşık 11.9 milyar dolar) olarak planlanan destek, 20 trilyon wona (yaklaşık 14 milyar dolar) yükseltildi. Bu destekle, özellikle altyapı yatırımları, ileri teknoloji üretimi ve tedarik zinciri güvenliğine odaklanılması bekleniyor.

Bakan Choi: "Şirketlerimizin yanında olacağız"

Güney Kore Maliye Bakanı Choi Sang-mok, hükümet toplantısında yaptığı açıklamada, küresel çapta artan ticaret savaşı risklerine dikkat çekerek, "Şirketlerimize aktif mali destek sağlayacağız. Çip endüstrisinin altyapısına yatırım yapılmasını teşvik ediyoruz. Aynı zamanda gelişmiş malzeme ve bileşen üreten KOBİ’lerin yatırımlarını da sübvanse edeceğiz" dedi.

Trump’ın Gümrük Vergisi Açıklamaları Baskı Yaratıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ithal yarı iletkenlere yönelik yeni gümrük vergisi planlarını yakında açıklayacağını duyurması, Güney Kore'de endişe yaratmıştı. 2024 yılında 141.9 milyar dolara ulaşan yarı iletken ihracatı, ülkenin toplam ihracatının yüzde 21’ini oluşturuyor. Bu nedenle, sektördeki belirsizliklerin Güney Kore ekonomisi üzerinde ciddi etkiler yaratabileceği öngörülüyor.

Yeni teşvik paketiyle birlikte Seul yönetimi, sadece yerel firmaları desteklemekle kalmayıp, ülkenin dünya çip piyasasındaki liderliğini koruma hedefini de güçlendiriyor.