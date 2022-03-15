Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusu

Bursa Barosu, sosyal medyadan sokak köpekleriyle ilgili yaptığı açıklama nedeniyle şarkıcı Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sözcü gazetesinden Halil Ataş'ın haberine göre suç duyurusu dilekçesini Bursa Barosu Başkanı Av. Metin Öztosun ile Hayvan Hakları Komisyonu üyesi Av. Candaş Bulut verirken, komisyon tarafından yapılan basın açıklamasında, “Sadece insan olduğumuz için doğadaki diğer canlıların yaşam hakkında söz sahibi olduğumuzu düşündüren üstenci bakış açısından kurtulmadıkça toplumsal barışın sağlanamayacağı da bir gerçektir” denildi.

Açıklamada, şarkıcı Yıldız Tilbe'nin 12 Mart tarihli sosyal medya paylaşımında “Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya” dediği ve uzun zamandır ülkemizde hayvanlar aleyhine yapılan propagandaya destek verildiği kaydedildi.

"Saldıran köpek gruplarına bölge halkı zehirli et versin hepsi gebersin" ifadelerini kullanan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye sosyal medyadan tepki yağmış, kısa sürede aralarında ünlü isimlerin de olduğu pek çok kişi Tilbe'yi kınamıştı. Ünlü şarkıcıdan söz konusu ifadelerine yönelik bir açıklama geldi.

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Tilbe, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya?” dedi.

Şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Toplasınlar hayvan barınaklarına köpekleri, hayvanseverler görevlendirilsin, hayvan sevmeyen sırf görev diye bu işi yapan birileri olmasın barınaklardaki hayvanlar birbirini yiyor açlıktan Allah razı olmasın, hayvanseverler görevlendirilsin, kontrol edilsin hayvan da kurtulsun insan da.”

Yıldız Tilbe'nin tepki çeken paylaşımı şöyleydi: