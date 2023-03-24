Türkiye, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından tek yürek halinde deprem bölgelerini ihya etmeye devam ediyor. 11 ili etkisi altına alan depremden etkilenen Adıyaman ilinde de bölgedeki depremzedelere yönelik çalışmalar sürüyor.

Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için "Üsküdar Obası"

Adıyaman'daki çalışmalarını sürdüren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de bölgeden bir müjdeyi paylaştı.

Üniversite sınavına hazırlanan gençler için çalışmalar yürüten Türkmen, sosyal medya hesabından "Üsküdar Obası"nı duyurdu.

"Hem eğitim hem barınma ihtiyaçları tamamen burada karşılanacak"

Türkmen şu ifadeleri kullandı:

"İlk etapta üniversite sınavına hazırlanan gençler bir kamp gibi kullanacak. Hem eğitim hem barınma ihtiyaçları tamamen burada karşılanacak. ÜSKÜDAR OBASI, Adıyaman’ımıza hayırlı olsun. Acımız büyük ama yaraları hep birlikte saracağız."

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">İlk etapta üniversite sınavına hazırlanan gençler bir kamp gibi kullanacak. Hem eğitim hem barınma ihtiyaçları tamamen burada karşılanacak. <br><br>ÜSKÜDAR OBASI, <br>Adıyaman’ımıza hayırlı olsun.<br><br>Acımız büyük ama yaraları hep birlikte saracağız. <br><br>