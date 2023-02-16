'Türkiye Tek Yürek' kampanyasına 4 büyük kulüp başkanı bağış yaptı mı? Spor camiasından kim ne kadar bağış yaptı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, şahsı adına 1 milyon lira bağışladığını duyurdu.

Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 15 milyon lira bağış yaptığını duyurdu.

Sarıyerspor Kulübü Başkanı Saffet Akkoyun ve Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan 1'er milyon lira bağışta bulundu.

Ercan Saatçi'nin stüdyoya getirdiği Volkan Demirel forması 300 bin liraya satıldı.

Beşiktaşlı Cenk Tosun, Fenerbahçeli Altay Bayındır ve Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu da stüdyoda gelen yardım telefonlarına cevap verdi.

Trabzonsporlu futbolcu Edin Visca, Türkiye'nin ülkesi Bosna Hersek'i hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ifade etti.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, kulüp adına 10 milyon lira, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübü adına 2 milyon lira bağış yaptı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu bu yılki tüm maaşını bağışlarken, eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ailesi adına 1 milyon lira, eski Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal da 10 milyon lira yardım etti.

Bölgesel Amatör Lig ekibi Adana 1954 FK 200 bin lira, Kuzey Makedonya'nın Gostivar kulübü 1 milyon 453 bin lira, Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu 500 bin lira ve Karaman FK 3 milyon lira bağışta bulundu.

Öte yandan Galatasaraylı eski yönetici Abdurrahim Albayrak da Altur Turizm adına 5 milyon lira, kızı ve vefat eden torunu Batuhan Bostancı adına da 2 milyon lira yardımda bulundu.

Pendikspor kaptan Erdem Özgenç'te 500 bin lira bağışladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kulüp başkanları, yardım kampanyası için ortak canlı yayına katıldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, stüdyoda telefonla bağış toplanmasına destek oldu. Ancak başkanlar kendileri herhangi bir bağış açıklamasında bulunmadı.

Türkiye'nin en zengin ailelerinden birinin mensubu Ali Koç, Demir çelik fabrikaları sahibi Ahmet nur Çebi, turizm sektöründe önemli yatırımları olan Dursun Özbek ve Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yardım gecesinde kişisel bağış açklamaması kamu oyunda teppki ve şaşkınlıklıkla karşılandı.

TOPLANAN 115 MİLYAR LİRANIN YAKLAŞIK 90 MİLYAR LİRASI DEVLET BANKALARI VE KURUMLARINA AİT

“Türkiye Tek Yürek” isimli kampanyada toplanan yardım miktarı 115 milyar lirayı buldu. Ancak bu paranın 86,1 milyar liralık kısmının, kampanyaya devlet kurumları veya devletin sahibi olduğu şirketler yapılması tartışma yarattı.

Özellikle kampanyanın en büyük bağışçısının, 30 milyar lira veren Merkez Bankası olması dikkat çekti. Bir başka büyük bağışçı 20 milyar lira veren Ziraat Bankası’ydı.