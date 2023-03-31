Türkiye 100 bin MW sınırını aşarak başarılı bir sınav verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yardımcısı ve EPİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tancan, uluslararası danışmanlık şirketi Kearney ile enerji sektörünün önde gelen haber ve bilgi kaynağı Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan MW100 Türkiye araştırması ve raporu için bir sunuş yazısı kaleme aldı. Enerji sektöründe 2001 yılında başlayan değişim ve gelişimin uygulanan doğru stratejilerle desteklenmesiyle, rekabetçi ve likiditesi artmış bir elektrik piyasası oluşturulduğuna dikkat çeken Tancan, “Yaklaşık 104 bin megavatlık (MW) kurulu güç ile ülkemiz 2022 yılında 100 bin MW sınırını aşan ülkeler arasına girmeyi başardı” dedi.

MW 100 Türkiye Araştırması Raporu'nun tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE YENİLENEBİLİRDE DÜNYANIN ÖNDE GELEN ÜLKELERİ ARASINA GİRDİ

Tancan yazısında Türkiye’nin yenilenebilir kaynaklı kurulu güce sahip Avrupa ülkeleri arasında dördüncü sırada olduğunu hatırlatarak “2022 yılı içerisinde en fazla yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi yapan altıncı büyük ülke unvanı da Türkiye’ye ait” dedi. Tancan’ın verdiği bilgiye göre Türkiye’nin dünyada ise yenilenebilir kaynaklara dayalı kurulu güç açısından en büyük 11’inci oyuncusu konumunda bulunuyor; yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi açısından da 13’üncü sırada yer alıyor.

“ŞEFFAFLIK PLATFORMU AVRUPA’NIN EN İYİSİ”

EPİAŞ’ın ise Avrupa’daki en büyük üçüncü gün öncesi piyasası (GÖP) işlem hacmine sahip piyasa işletmecisi durumunda olduğunu vurgulayan Tancan, “Şeffaflık Platformu’nun, gerek veri çeşitliliği ve sayısı gerekse tek elden farklı verilere erişim kolaylığı açısından Avrupa’nın en iyisi olduğunu söyleyebiliriz” dedi.