Taksiciler İBB'ye dava açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kente 6 bin yeni taksi plakası kazandırılması girişimine sert şekilde muhalefet eden İstanbul Otomobilciler (Taksiciler) Esnaf Odası, tepki çekecek bir taleple mahkemeye başvurdu.

İstanbul 3. İdare Mahkemesi'ne başvuran esnaf odası, İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararı ile düzenlenen Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi'nde (TUDES) yer alan bazı maddelerin iptalini ve yürütmesinin durdurulmasını istedi.

Mahkeme, 11 Haziran 2020 tarihinde dava konusu işlemin yasal dayanaklarının sorulmasına, davalı İBB'den savunma alındıktan sonra inceleme yapılmasına karar verdi.

“İBB HUKUKA AYKIRI YAPTIRIM UYGULUYOR”

Esnaf odasının dava dilekçesinde, UKOME kararları ile şehir içi taşımacılığın düzenlenebileceği belirtilerek “Ne var ki UKOME kararları ile mükerrer nitelikte, cezaların şahsiliğine aykırı, yetki gaspı içerecek şekilde düzenlemeler yapılarak TUDES Hizmet Kalite Yaptırım Cetveli düzenlenmiştir” denildi.

TUDES yaptırım cetvelinin hukuken yok hükmünde olmasına karşın İBB tarafından aktif şekilde hukuka aykırı yaptırımlar uygulandığı savunuldu. TUDES yaptırım cetveli ile aynı fiilden idari para cezası, trafikten men ve ceza puanı uygulamaları ile hem araç sahibine hem de aracı kullanan şoföre ayrı ayrı cezalar uygulandığı belirtildi.

Bu nedenle yaptırım cetvelinde yer alan bazı madde hükümlerinin suç ve cezada şahsilik ilkesine aykırı olduğu, aynı suçtan birden fazla ceza verilemeyeceğine dair hükümler nedeniyle çifte ceza içerdikleri için iptal edilmesi istendi.

TECAVÜZ MADDESİ

İptali istenen maddeler arasında tecavüz ve benzeri toplumda infial yaratabilecek yüz kızartıcı eylem veya davranışlarda bulunulması halinde suçu işleyene TCK kapsamında verilecek cezaların haricinde suçu işlememiş olan tarafa da ceza uygulanmasına ilişkin 9'uncu maddenin yer alması dikkat çekti.

HAKSIZ KAZANÇ MADDESİ

Haksız kazanç sağlanması, yolcunun dolandırılması halinde, eylemi gerçekleştiren sürücünün araç kartını süresiz iptal eden ve ek olarak aracın 7 gün izin belgesinin askıya alınmasını içeren 17. maddenin de iptali istendi.

Yolcuya, denetim görevlilerine, diğer sürücülere veya üçüncü şahıslara fiili saldırıda bulunulması, kavgaya karışılması, kişilerin darp edilmesi durumunda taşımacı ve şoförlere ayrı ayrı ceza uygulanmasına ilişkin maddenin de iptali talep edildi.

(Kaynak: Özlem Güvemli / Sözcü)