Manisa İl Başkanı olarak atanan Cüneyt Tosuner, Bahçeli'ye Hitler'in montajlı Atatürk posterini hediye etti

Tosuner, yaptığı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdiri ve Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın bildirimiyle MHP Manisa İl Başkanı olarak atandığını duyurdu.

Kendisini göreve layık gören Bahçeli'ye saygı ve şükranlarını sunduğunu ifade eden Tosuner, "Bugün, 'Bismillah' deyip teslim aldığımız bayrağı yere düşürmeden, kirletmeden ve lekeletmeden götürebildiğimiz yere kadar Allah'ın izniyle götüreceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi, şahsi ikbal kaygısıyla değil milli istikbal ve istiklal bilinciyle bir araya gelen milyonların partisidir. Bu nedenle şahsını davamızın önüne çıkaranlarla değil davasını önde tutanlarla birlikte sonuna kadar yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'ye Hitler'in montajlı Atatürk posterini hediye etti

MHP Manisa İl Başkanı olarak atanan Cüneyt Tosuner MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldiği sırada, Atatürk'ün Alman Kurdu cinsi bir köpek birlikte görüldüğü fotoğraf hediye etti. Fakat o fotoğraf orjinal değil montajlıydı. Orijinal fotoğrafta köpeğin yanında Adolf Hitler yer alıyor. Görseldeki köpek ise Hitler’in Blondi isimli köpeği.

Atatürk'ün Alman Kurdu cinsi bir köpek birlikte görüldüğü montajlı fotoğraf