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İzmir'de tsunamide hayatta kalmaya çalışan köpeğin o anları kameralara yansıdı

İzmir depremi sırasında oluşan tsunami dalgalarının arasında yaşama tutunmaya çalışan köpeğin o anları kameralara yansıdı.

Güncel 05.11.2020, 12:56
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İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Seferihisar'da tsunami de etkisini göstermiş, 1 kişi hayatını kaybetmişti. Diğer yandan, tsunaminin etkisinde kalan bir köpeğin suların içindeki kurtulma çabaları kameralara yansıdı.

#İzmir #köpek #tsunami
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