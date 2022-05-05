İmamoğlu'nun uçağındaki gazeteciler...

Ekrem İmamoğlu'nun her ne kadar Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Millet İttifakı'nın kararına saygı göstereceğini belirtemisen rağmen çıktığı Karadeniz turu Kılıçdaroğlu'na karşı bir gövde gösterisi olarak algılandı.

Millet İttifakı'nın altılı masada aday diretmesine karşı Ekrem İmamoğlu'nun “Millet veya Cumhur ittifakı değil, tüm tabanının adayıyım” çıkışı gibi değerlendirilen Karadeniz turu, önümüzdeki günlerde altılı masada 'diretme başkan'a karşı bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

Sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşım yapan Ümit Özdağ da İmamoğlu'nun Karadeniz gezisini eleştirdi. “Neden Mansur Yavaş? Çünkü Türkiye’nin 2’nci bir Erdoğan’a ihtiyacı yok. Kumpas davalarının psikolojik harp elemanları ile yürüyenler Türkiye’yi politik cehennemden çıkaramaz. Diyarbakır’da ayrı İstanbul’da ayrı konuşan çatal dille ülkemiz krizi aşamaz. Şovmene değil, liyakate gerek var.”

Ekrem İmamoğlu, Artvin'in Hopa ilçesinde yaptığı konuşmada herkesin kendisiyle uğraştığına vurgu yaparak şunları söyledi:

"Benim ağırlığım kilom kadar değil; altında ezilirler"

“Sabah kalkıyorlar Ekrem İmamoğlu. Akşam yatıyorlar Ekrem İmamoğlu. Ekrem balık yedi, Ekrem pide yedi, Ekrem süt içti, Ekrem yürüdü, koştu, zıpladı, oturdu… ‘Ekrem kadar taş düşsün’ diyeceğim… Demeyeceğim, demeyeceğim. Niye biliyor musunuz? Çünkü benim ağırlığım kilom kadar değil; altında ezilirler. Onları ezmek istemiyorum. Benim ağırlığım büyük. Çünkü milletin maneviyatı benimle. Niye yapıyorlar bunu? Çünkü başarı istemiyorlar. Çünkü hep karşı taraf yaratmak istiyorlar. ‘Ekrem vatan haini!’ Hadi ula, hadi işine bak. Allah’ın bir kulu, şuradaki bir vatandaş, herhangi birinize, ‘Ben senden daha vatanseverim’ deme hakkım var mı? Yok. Benim herhangi birinize, ‘Ben, senden daha inançlıyım’ deme hakkım var mı? Yahu arkadaş, bunların hepsinde bir terazi var, onları ölçüyor ona göre. Milliyetçiliği ölçülüyorlar, inancı ölçüyorlar. Bunlar, yolun sonuna gelmelerinin emareleri. Bu kadar kötülük üreten insanlara takılmayın. Vatandaş ona oy veriyor ya, aldatıyorlar ya vatandaşları; ola ki size yan gözle bakıyorlar. Ola ki size, ters bakıyorlar. Siz gidin onu kucaklayın. Gidin ona sarılın, öpün onu. Vatandaşı doğru yola bizler ikna edeceğiz. Sizler, 85 milyon bu ülkenin insanı, vatandaşın doğru yolu bulması konusunda hep birlikte mücadele edeceğiz.”