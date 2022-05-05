banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa günü yükselişle kapattı
Rusya, Danimarkalı 4 diplomatı sınır dışı etti
Rusya, Danimarkalı 4 diplomatı sınır dışı etti
HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı
HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı
2 ay önce gelen simit zammı Pazartesi uygulanacak
2 ay önce gelen simit zammı Pazartesi uygulanacak

İmamoğlu'nun uçağındaki gazeteciler...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Karadeniz turunda eşlik eden gazeteciler kafa karıştırdı. İktidar yanlısı olarak bilinen Nagehan Alçı'nın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık döneminde basın danışmanı olan Akif Beki, Ertuğrul Özkök ve iktidara yaptığı eleştirilerle dikkat çeken İsmail Saymaz ile Cumhur ittifakını televizyon ekranlarında her gün eleştiren isimler İmamoğlu'na Karadeniz turunda eşlik etti.

Güncel 05.05.2022, 12:29 05.05.2022, 12:49
İmamoğlu'nun uçağındaki gazeteciler...

Ekrem İmamoğlu'nun her ne kadar Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Millet İttifakı'nın kararına saygı göstereceğini belirtemisen rağmen çıktığı Karadeniz turu Kılıçdaroğlu'na karşı bir gövde gösterisi olarak algılandı. 

Millet İttifakı'nın altılı masada aday diretmesine karşı Ekrem İmamoğlu'nun “Millet veya Cumhur ittifakı değil, tüm tabanının adayıyım” çıkışı gibi değerlendirilen Karadeniz turu, önümüzdeki günlerde altılı masada 'diretme başkan'a karşı bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

Sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşım yapan Ümit Özdağ da İmamoğlu'nun Karadeniz gezisini eleştirdi. “Neden Mansur Yavaş? Çünkü Türkiye’nin 2’nci bir Erdoğan’a ihtiyacı yok. Kumpas davalarının psikolojik harp elemanları ile yürüyenler Türkiye’yi politik cehennemden çıkaramaz. Diyarbakır’da ayrı İstanbul’da ayrı konuşan çatal dille ülkemiz krizi aşamaz. Şovmene değil, liyakate gerek var.” 

Ekrem İmamoğlu, Artvin'in Hopa ilçesinde yaptığı konuşmada herkesin kendisiyle uğraştığına vurgu yaparak şunları söyledi:

"Benim ağırlığım kilom kadar değil; altında ezilirler"

“Sabah kalkıyorlar Ekrem İmamoğlu. Akşam yatıyorlar Ekrem İmamoğlu. Ekrem balık yedi, Ekrem pide yedi, Ekrem süt içti, Ekrem yürüdü, koştu, zıpladı, oturdu… ‘Ekrem kadar taş düşsün’ diyeceğim… Demeyeceğim, demeyeceğim. Niye biliyor musunuz? Çünkü benim ağırlığım kilom kadar değil; altında ezilirler. Onları ezmek istemiyorum. Benim ağırlığım büyük. Çünkü milletin maneviyatı benimle. Niye yapıyorlar bunu? Çünkü başarı istemiyorlar. Çünkü hep karşı taraf yaratmak istiyorlar. ‘Ekrem vatan haini!’ Hadi ula, hadi işine bak. Allah’ın bir kulu, şuradaki bir vatandaş, herhangi birinize, ‘Ben senden daha vatanseverim’ deme hakkım var mı? Yok. Benim herhangi birinize, ‘Ben, senden daha inançlıyım’ deme hakkım var mı? Yahu arkadaş, bunların hepsinde bir terazi var, onları ölçüyor ona göre. Milliyetçiliği ölçülüyorlar, inancı ölçüyorlar. Bunlar, yolun sonuna gelmelerinin emareleri. Bu kadar kötülük üreten insanlara takılmayın. Vatandaş ona oy veriyor ya, aldatıyorlar ya vatandaşları; ola ki size yan gözle bakıyorlar. Ola ki size, ters bakıyorlar. Siz gidin onu kucaklayın. Gidin ona sarılın, öpün onu. Vatandaşı doğru yola bizler ikna edeceğiz. Sizler, 85 milyon bu ülkenin insanı, vatandaşın doğru yolu bulması konusunda hep birlikte mücadele edeceğiz.”

#imamoğlu
Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 06 Mayıs 2022
İmsak 04:10
Güneş 05:51
Öğle 13:06
İkindi 16:58
Akşam 20:11
Yatsı 21:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 35 49
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 35 43
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 34 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 51
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Mallorca 34 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 34 31
19. Deportivo Alaves 34 28
20. Levante 34 26
10°
açık