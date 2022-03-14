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İmamoğlu'ndan "doktora saygı" vurgusu!
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İmamoğlu'ndan "doktora saygı" vurgusu!

‘14 Mart Tıp Bayramı’ kapsamında mesai arkadaşı doktorlarla bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kamuda ve özel sektörde, tüm zor koşullara rağmen, fedakarca görevlerini yapmaya devam eden doktorlarımız var. Bu bağlamda, bence önce bütün doktorlarımızın, bizlerden, biz yöneticilerden saygı beklediklerini düşünüyorum. Gerçekten mesleğinize derin saygı duyuyorum. İyi ki varsınız” dedi.

Güncel 14.03.2022, 12:52
İmamoğlu'ndan "doktora saygı" vurgusu!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “14 Mart Tıp Bayramı” kapsamında, İBB bünyesindeki Şehzadebaşı Tıp Merkezi’nde görev yapan mesai arkadaşı doktorlarla kahvaltıda bir araya geldi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ve Sağlık Dairesi Başkanı Önder Yüksel Eryiğit’in eşlik ettiği İmamoğlu, “İyi öğrenci olma çabasında olan her çocuğun verdiği cevaplardan biri doktor olmaktır” dedi. Doktor olmanın meşakkatli bir yolculuk olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Gerçekten yetenekli çocukların tercih ettiği, gençlerin o yolda kararlılık gösterdiği bir mesleki yolculuktur. Örneğin; şahsen ben, öyle bir cesaret gösteremedim o yaşlarımda. Ama o cesareti gösteren çok yakın sınıf arkadaşlarım oldu. 59 kişilik bir lise sınıfıydık. Yanılmıyorsam 13-14 doktorumuz var sınıfta. Her zaman da gurur duyarız onlarla, sizlerle de gurur duyduğumuz gibi” şeklinde konuştu.

“KUTSAL BİR ALANDA HİZMET VERİYORSUNUZ”  

İnsan sağlığı gibi kutsal bir alanda hizmet veren doktorlara teşekkür ettiğinin altını çizen İmamoğlu, “Hekimlik mesleğinin, hekim olmanın daha iyi bir koşula ulaşması, koşullarının çok daha iyi olması hususunda, elbette ki bizim de dileğimiz vardır. Sorumluluğumuz, kısmen olsa da vardır. Yarınlarda hangi sorumluluk duygusuyla olursak olalım, gerçekten el üstünde tutulması ve bu anlamda değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Farklı dallarda uzmanlıkları olan ve 7-8 yıldır gittiği doktorlar olduğunu belirten İmamoğlu, şunları söyledi: 

“Bunların iki tanesi yurt dışında şu anda. İnsanlar tabii her ülkede hizmet edebilir. Her mesleğin, her ülkede hizmet etme koşulları olabilir ama bizim her türlü maddi, manevi tüm koşulların yerinde olması, bence hekimlerin daha geleceğe dönük sağlıklı plan yapmalarına vesile olacaktır diye düşünüyorum. Geçenlerde 4 tıp öğrencimizle karşılaştım tesadüf. Cerrahpaşa'da okuduklarını söylediler. Onlar da belli kaygılarını dile getirdiler. Ben şöyle söyleyeyim: Ülkemizde ekonomik zorluklar var. Bu ekonomik zorlukların her kademedeki vatandaşlarımızı etkilediğini de görüyoruz. Sadece doktorlarımız değil, herkesi etkiliyor. Ama doktorlarımızın başka sorunları olduğunu da dinliyoruz, takip ediyoruz”. 

“İYİ Kİ VARSINIZ”

Kamuda ve özel sektörde, tüm zor koşullara rağmen, fedakarca görevlerini yapmaya devam eden doktorlar olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “Bu bağlamda, bence önce bütün doktorlarımızın, bizlerden, biz yöneticilerden saygı beklediklerini düşünüyorum. Diğeri bir aşama sonradır. Saygıyı gösterdiğimiz takdirde, gönüllerinin hoş olacağını ve diğer sorunları zaten en az bizler kadar analiz etme kabiliyetine sahip olduklarını da biliyorum. Çok hekim dostumuz oldu. Her hekim dostumuzun birçok alanda, çok farklı yetenekleriyle topluma ışık tutacak, yön verecek olduklarını da biliyorum. Bu bağlamda, gerçekten mesleğinize derin saygı duyuyorum. İyi ki varsınız” dedi 

“ÜLKEMİZİN HEKİMLERİNE OLAN İNANCIMIZ SONSUZDUR”

“Bu ülkenin hekimleri, iyi eğitim almış hekimlerdir” diyen İmamoğlu, “Dünyada çok azdır bu kadar iyi eğitim alınan bir sistemin varlığı. Bu da bugüne dair değildir. Belki de işte 100 yıldır var olan, -daha fazlası da olabilir- bir geleneğin bugüne getirdiği bir mesleki eğitim sürecidir. Buna saygı duymak, bunu daha da nasıl geliştiririz, ona bakmak gerekir. Ülkemizin hekimlerine olan inancımız sonsuzdur. ‘Allah doktora düşürmesin ama onun onlarsız da bırakmasın, onların eksikliğini vermesin’ diye de dua vardır. Tabii iyi niyetle yapılan bir duadır. İnşallah doktorlarımı; sağlıkla, huzurla, güvenle ve bütün haklarını elde ettikleri bir süreçle hizmet vermelerine devam etsinler. 14 Mart’ta benim dileğim budur” diye konuştu. 

Kahvaltının ardından mesai arkadaşı doktorlara çiçek veren İmamoğlu, Şehzadebaşı Tıp Merkezi’nde randevusu olan hastalara ve yakınlarına şifa diledi.

#imamoğlu #dotor #tıp bayramı
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