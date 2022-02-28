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İMAMOĞLU KENTİN YENİ METROBÜS ARACINI TEST ETTİ: “CUMHURBAŞKANLIĞI ONAYINI HEYECANLA BEKLİYORUZ”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un metrobüs filosuna dahil olacak 100 yeni otobüsün üretildiği Sakarya’daki fabrikayı ziyaret etti. 1 hafta içerisinde 20 otobüsü teslim alıp filoya katacaklarını belirten İmamoğlu, “Toplamda 100 araç da nisan, mayıs ayları içerisinde tamamlanacak” bilgilerini paylaştı. Oldukça yaşlı araçlardan oluşan 670 otobüslük metrobüs filosunun kalanının yenilenmesi için de uzun süredir Cumhurbaşkanlığı onayı beklediklerini hatırlatan İmamoğlu, “Metrobüs filomuzda 2 milyon kilometreyi geçen otobüslerimiz var. Heyecanla bekliyoruz. Bu zor günlerde, zor zamanlarda yatırıma devam etmenin de hem şehrimiz hem ülkemiz adına gururunu yaşıyoruz. Umuyorum; daha güzel haberlerde, İstanbulluya daha güzel müjdeleri vermeye devam edeceğiz” dedi.

Güncel 28.02.2022, 14:34 28.02.2022, 14:41
İMAMOĞLU KENTİN YENİ METROBÜS ARACINI TEST ETTİ: “CUMHURBAŞKANLIĞI ONAYINI HEYECANLA BEKLİYORUZ”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, öz kaynak kullanımıyla metrobüs filosuna katılacak araçların üretildiği Sakarya Arifiye’deki fabrikayı, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili ile birlikte ziyaret etti. Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç rehberliğinde, fabrikayı ve üretim bantlarını gezen İmamoğlu, çalışanlara başarı dileklerini iletti. İmamoğlu, değerlendirme konuşmasını da İstanbul’un metrobüs filosuna katılacak yeni otobüs içinde gerçekleştirdi. “Bugün, güne ve haftaya Sakarya'da Arifiye'de başladık” diyen İmamoğlu, “Ülkemizin değerli sanayi kuruluşu Otokar fabrikasındayız. Geçen yıl yaptığımız metrobüs-otobüs alımı ihalesiyle beraber, 100 aracımızı Otokar firması yapıyor. Burada, yapımı devam eden araçlarımızın ziyaretini yaptık. Çünkü, -çok değil- bir hafta içinde ilk 20 aracımız İstanbul'a gelecek. Toplamda 100 araç da nisan, mayıs ayları içerisinde tamamlanacak” bilgilerini paylaştı. 

“İSTANBUL’UN OTOBÜS FİLOSU YAŞLANDI"

İstanbul'un otobüs filosunun yaşlandığına dikkat çeken İmamoğlu, “Ortalaması çok yüksek. Bu konuda uzun yıllardır yatırım eksikliğini de yaşadı kurumumuz. Gelir gelmez adımlar atmıştık. Birinci adımımız; daha büyük kapasiteli bir alımdı. Ancak kredimiz onaylanmamıştı. Daha sonra kendi imkanlarımızla, taksitlendirme yaparak alım ihalesine çıktık. O şekilde 160 aracımızı aldık. 100 aracımız bu firmada, 60 aracımız başka firmada. Yapımları devam ediyor. Hepsi bu aylar içerisinde yine bizimle olacak” müjdesini verdi. İçinde bulunduğu aracın filoya dahil olacak araçlardan biri olduğunu belirten İmamoğlu, şunları söyledi: 

“İSTANBULLUYA DAHA GÜZEL MÜJDELERİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

“İstanbul'da otobüs filosunun yenilenme meselesi önemli. Bu manada, halen Cumhurbaşkanlığı onayında bekleyen, -Yatırım İzleme Birimi diyelim- onayımızın gelmesi halinde aslında alıma devam etmek arzusundayız. Bu, İstanbul'a bir hizmet. Yenilenen araçlar, daha güvenli hizmet anlamına geliyor. Daha güvenli yolculuk anlamına geliyor. Bu 160 araç bile metrobüs filosuna katıldığında, görecek ki vatandaşlarımız, gerçekten daha konforlu, daha kaliteli, daha kusursuz bir hizmet almaya başlayacaklar. Zira metrobüs filomuzda 2 milyon kilometreyi geçen otobüslerimiz var. Heyecanla bekliyoruz. Yatırımlarımız devam ediyor. Bu zor günlerde, zor zamanlarda yatırıma devam etmenin de hem şehrimiz hem ülkemiz adına gururunu yaşıyoruz. Umuyorum; daha güzel haberlerde İstanbulluya daha güzel müjdeleri vermeye devam edeceğiz.”

İHALE 5 AĞUSTOS 2021’DE YAPILDI

İBB’nin bağlı kuruluşlarından İETT’nin metrobüs hattında görev yapan 670 aracın yaş ortalaması 10'a yükseldi. Yoğun şikayetlere neden olan metrobüsleri yenilemek için 300 araç almak üzere, 90 milyon Euro’luk dış krediye Cumhurbaşkanlığı'ndan aylarca onay çıkmayınca, İETT öz kaynakları ile otobüs almak için harekete geçti. 5 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen ve canlı yayınlanan ihalenin sonucunda 21 metre uzunluğunda 100 otobüs için Otokar firmasının teklifi, 25 metrelik 60 otobüs için de Akia firmasının teklifleri uygun görüldü. Alınacak 21 metre uzunluğundaki Otokar otobüsler, 200 yolcu kapasiteli olacak. Mevcutta kullanılan araçlar, 18,5 metre ve 185 yolcu aynı anda yolculuk yapabiliyor. 25 metre uzunluğundaki 60 Akia otobüs de 280 yolcu kapasiteli. Mevcutta kullanılan otobüsler de 26 metre ama 225 yolcu taşıyabiliyor. Yüzde 15'i peşin, kalanı 72 ay vade ile alınan otobüslerin teslimatları, 2022 yılının ilk aylarından itibaren yapılacak.

Fabrika ziyaretinde İmamoğlu’na, CHP İBB Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve iştiraklerden sorumlu Başkan Danışmanı Ertan Yıldız da eşlik etti.

#metrobüs #imamoğlu #Cumhurbaşkanı #onay #Istanbul
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