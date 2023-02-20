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AFAD: “Vatandaşlarımızın deniz seviyesinde 50 cm’e kadar yükselme riskine karşı sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir”
Başkan Pekmezci: "Şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunu, 105 yıl önceki ruh ve heyecanla idrak ettiğimiz bugünde bizlere düşen bu bilgilerimizi gelecek kuşaklara aktarmaktır"
Hatay'daki depremin ardından AFAD'dan uyarı
Son dakika gelişmesi: Hatay'da meydana gelen depremin ardından AFAD'dan bir uyarı geldi. AFAD'ın Twitter hesabından paylaşılan bilgi notunda, "Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm’e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Güncel 20.02.2023, 21:14 20.02.2023, 21:18
Son dakika gelişmesi: Hatay'da meydana gelen depremin ardından AFAD'dan bir uyarı geldi. AFAD'ın Twitter hesabından paylaşılan bilgi notunda, "Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm’e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.
AFAD’dan alınan bilgiye göre, merkez üssü Hatay Defne olan 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem şiddetli şekilde hissedilirken, vatandaşlar panikle kaçtı.