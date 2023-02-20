Hatay'daki depremin ardından AFAD'dan uyarı

Son dakika gelişmesi: Hatay'da meydana gelen depremin ardından AFAD'dan bir uyarı geldi. AFAD'ın Twitter hesabından paylaşılan bilgi notunda, "Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm’e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

AFAD’dan alınan bilgiye göre, merkez üssü Hatay Defne olan 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem şiddetli şekilde hissedilirken, vatandaşlar panikle kaçtı.